陸：國防開支適度穩定增長，不針對、不威脅任何國家

大陸全國人大十三屆四次會議4日晚舉行首場新聞發布會，媒體詢問大陸今年的國防經費，大會新聞發言人張業遂表示，中國的國防開支總體上與國家經濟發展水平相協調，保持國防開支適度穩定增長，是維護國家主權、安全、發展利益，履行國際責任義務，適應中國特色軍事變革的需要。

張業遂說，中國的國防開支是公開透明的，每年的國防開支預算都納入國家預算草案，由全國人大審查批准。中國在2007年參加聯合國軍費透明制度，每年都向聯合國提交上一財政年度國防開支的基本數據。

衡量一個國家是否對其他國家構成軍事威脅，關鍵要看這個國家奉行什麼樣的國防政策，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性的國防政策，加強國防建設，不針對、不威脅任何國家。