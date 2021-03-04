陸：中美雙方可以和平共處，關鍵是相互尊重

大陸全國人大新聞發言人張業遂4日晚在首場新聞發布會上談到中美關係時表示，雙方應共同努力，以兩國元首通話為契機，加強溝通、聚焦合作、管控分歧，推動中美關係穩定發展。這是符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待。

張業遂曾為大陸駐美大使，他在回覆媒體提問中美關係時表示，中國的對美政策始終保持高度的連續性和穩定性。中方一貫主張構建不衝突、不對抗，相互尊重，合作共贏的中美關係，同時堅定地維護國家主權，安全和發展利益。

他說，人類文明多樣性是世界的基本特徵，也是人類進步的源泉，各國歷史文化和社會制度各有千秋，沒有高低優劣之分，不同的歷史文化和社會制度國家，不僅應該、而且完全可以和平共處，和平共處的關鍵是相互尊重。

包括尊重彼此的歷史文化傳統，尊重彼此核心利益和重大關切，尊重各自選擇的政治制度和發展道路，尊重不干涉內政，和平解決爭端等國際關係的基本準則。

他說，中美兩國在一些問題上存在分歧是正常的。斷供脫鉤，損人害己、衝突對抗不符合任何一方的利益。中美兩國在氣候變化、抗疫、促進世界經濟復甦和維護地區和平穩定等廣泛領域，擁有重要的共同利益。