聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸：中美雙方可以和平共處，關鍵是相互尊重

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
習近平（右）與拜登（左）相識多年，被中美政界稱為老朋友。（新華社資料照）
習近平（右）與拜登（左）相識多年，被中美政界稱為老朋友。（新華社資料照）

大陸全國人大新聞發言人張業遂4日晚在首場新聞發布會上談到中美關係時表示，雙方應共同努力，以兩國元首通話為契機，加強溝通、聚焦合作、管控分歧，推動中美關係穩定發展。這是符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待。

張業遂曾為大陸駐美大使，他在回覆媒體提問中美關係時表示，中國的對美政策始終保持高度的連續性和穩定性。中方一貫主張構建不衝突、不對抗，相互尊重，合作共贏的中美關係，同時堅定地維護國家主權，安全和發展利益。

他說，人類文明多樣性是世界的基本特徵，也是人類進步的源泉，各國歷史文化和社會制度各有千秋，沒有高低優劣之分，不同的歷史文化和社會制度國家，不僅應該、而且完全可以和平共處，和平共處的關鍵是相互尊重。

包括尊重彼此的歷史文化傳統，尊重彼此核心利益和重大關切，尊重各自選擇的政治制度和發展道路，尊重不干涉內政，和平解決爭端等國際關係的基本準則。

他說，中美兩國在一些問題上存在分歧是正常的。斷供脫鉤，損人害己、衝突對抗不符合任何一方的利益。中美兩國在氣候變化、抗疫、促進世界經濟復甦和維護地區和平穩定等廣泛領域，擁有重要的共同利益。

全國人大

延伸閱讀

修改香港選制 中國人大：須落實愛國者治港

回應布林肯 北京：中美總可找到管控分歧的辦法

陸媒爆：美國藉口用猴抗疫研究 真相是核彈生化實驗

抗疫 大國儲蓄增2.9兆美元

相關新聞

陸官員：房地產金融化、泡沫化傾向仍較強 須積極處置

大陸銀保監會主席郭樹清2日表示，大陸房地產領域的核心問題還是泡沫比較大，是最大灰犀牛，金融化泡沫化傾向比較強，「很多人買...

陸：國防開支適度穩定增長，不針對、不威脅任何國家

大陸全國人大十三屆四次會議4日晚舉行首場新聞發布會，媒體詢問大陸今年的國防經費，大會新聞發言人張業遂表示，中國的國防開支...

陸：中美雙方可以和平共處，關鍵是相互尊重

大陸全國人大新聞發言人張業遂4日晚在首場新聞發布會上談到中美關係時表示，雙方應共同努力，以兩國元首通話為契機，加強溝通、...

大陸兩會登場 從科技巨頭的提案可看到未來什麼趨勢？

大陸全國兩會（人大、政協）登場，兩會的「政府工作報告」一向被視為大陸中央當年宏觀政策的風向標，而今年「兩會」還有更任重道遠的主題：十四五規劃綱要事關大陸經濟未來五年的發展方向和路徑，2035年遠景目標綱要則會向市場傳遞更多具體改革的長期布局和政策信息。

ClubHouse在大陸被封不害怕？字節跳動正規劃推出類似程式

美國Clubhouse音訊聊天服務應用程式在全球大熱，激勵大陸業者群起效尤，T ikTok母公司字節跳動，正為大陸市場研...

受新冠疫情影響 攜程去年全年淨虧損139.6億元

大陸線上旅遊網站龍頭攜程集團，4日發布去年第4季與全年財務業績，受到新冠疫情嚴重的負面影響，但受益於大陸疫情的有效控制，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。