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旅遊網一哥 攜程去年虧139億元

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
攜程去年全年虧損139.6億元。（網路照片）
攜程去年全年虧損139.6億元。（網路照片）

大陸線上旅遊網站龍頭攜程集團昨（4）日發布去年財報，受到新冠疫情衝擊，去年全年營收人民幣183.2億元，年減49%；虧損人民幣32.4億元（約新台幣139.6億元），轉盈為虧，相較2019年淨利潤人民幣70.1億元。

澎湃新聞報導，但受益於大陸疫情的有效控制，攜程的大陸業務已呈復甦趨勢，去年第4季已出現單季轉虧為盈，去年第4季營收人民幣49.6億元，年減40%；淨利潤人民幣10億元，年減50%，攜程將業績下滑主要原因歸咎於季節性因素的影響。

攜程集團董事局主席梁建章在電話會議中表示，回看2020，是挑戰與機遇並存的一年，疫情挑戰下，攜程仍不斷進行產品創新、提升服務品質，並持續加深與行業夥伴的合作。緊抓過去一年大陸市場的強勁復甦勢頭，攜程各個產品線都進一步拓展了市占，也為之後全球復甦時贏得更多市占做好準備。

攜程首席執行官孫潔指出，儘管第4季出現行業趨勢波動和季節性不佳的情況，仍看到攜程集團的業績表現出色，攜程境內業務在第4季及2021年初期持續領先行業。與此同時，孫潔認為，在境內疫情的有效控制和疫苗推廣的有序推進下，有信心境內市場會在2021年回到增長軌道。

具體來看，住宿預訂營收人民幣22.4億元，年減24%；交通票務營收人民幣16.9億元，年減51%；旅遊度假業務營收人民幣2.6億元，年減67%；商旅管理業務營收人民幣3億元，年減17%。

人民幣 營收

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