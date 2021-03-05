出口增速 攀十年新高

中國家用電器協會最新發布的數據顯示，2020年大陸家電業累計出口額837億美元（約新台幣2.3兆元），年增18%，出口額保持歷史同期最佳水準，且增速為近十年來最高。

大陸經濟日報報導，大陸家電業出口自去年6月開始強勁反彈，呈現V形反轉。

中國家用電器協會執行理事長姜風分析，從增長動能來看，家電業出口的亮眼表現主要與新冠疫情帶來的海外需求增長，及部分海外生產訂單回流有關，雖然海外疫情持續蔓延，但居家生活和海外供應鏈的破壞，為大陸家電產品出口帶來機遇。

在大家電中，冰箱出口表現尤為突出。據大陸海關數據顯示，2020年全年累計出口冰箱6,954萬台，年增35.6%。在海外疫情持續蔓延的情況下，家庭儲存製冷需求顯著提升，帶動冰箱出口猛增，一些出口業者加足馬力仍滿足不了海外市場需求。在小家電中，則是以廚房小家電、環境清潔小家電等出口顯著增長。

對於原材料成本上漲、匯率和運費調整的衝擊，萊克電氣董事長倪祖根表示，大部分企業不同程度地採取漲價措施。短期來看，出口型企業盈利能力會相對減弱，但長期來看，原材料需求也會回落，且由於訂單量增加，總體盈利水準不會受到嚴重影響。