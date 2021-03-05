大陸家電業 淡季掀漲價潮

大陸家電業在銷售淡季掀起漲價潮，包括空調、冰箱、洗衣機、電視機等主要大型家電產品，3月起漲價5%至15%不等。分析認為，此輪家電漲價主要是由於原材料價格快速上漲導致。此外，物流成本、人工成本的上漲也給家電業者帶來不小壓力。

第一財經報導，每年春節之後往往是家電產品的銷售淡季，然而近期卻有不少家電業者發布漲價通知。例如美的冰箱自3月1日起調漲10%至15%。而在此之前，奧克斯空調、志高空調、海爾、海信、TCL等多個品牌都已陸續上調價格。

據報導，目前從廠家拿貨的價格基本都有上漲，其中白色家電（指冰箱、洗衣機）漲最多，較去年同期漲20%至30%。其次為廚房電器和電視，漲幅在10%左右。

業界人士指出，此輪冰箱、洗衣機等家電的拿貨價上漲，與去年下半年電視價格上漲的原因一樣，都是迫於上游原材料成本上漲。從去年7月以來，冰箱、冷凍櫃、洗衣機等主要原材料上漲35%以上。

大宗商品上漲，拉高了原材料價格，去年年底以來，銅價上漲38%，合金上漲48%，鋁價上漲37%，鐵礦石上漲30%，不銹鋼上漲45%，玻璃上漲30%，紙箱上漲20%，泡沫包裝上漲15%，塑膠上漲35%。

而像冷氣、冰箱等白色家電十分依賴銅材料。以空調為例，原材料包括銅、塑膠、鋼鐵和鋁。其中銅、鋁原材料價格在去年年底上揚明顯，原材料綜合成本上漲20%以上。

中國公司分析師何偉表示，家電漲價是一種滯後行為，目前沒有辦法完全轉移原材料價格快速上漲壓力，所以預期家電產品仍會持續漲價；中原證券也認為，隨著有色金屬的高漲態勢或將維持，預計短期內大家電產品市場均價將繼續波動上漲。

浙商證券認為，原材料漲價，導致家電廠商製造成本上升，不過龍頭業者具有較強品牌議價權，成本轉嫁能力強，透過產品結構升級，預計龍頭業者盈利能力受影響不大。中泰證券也表示，上游原材料大幅漲價下，龍頭業者憑藉更強的產業鏈實力，在盈利能力表現上有望優於同業。