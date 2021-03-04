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ClubHouse在大陸被封不害怕？字節跳動正規劃推出類似程式

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
字節跳動正規劃，在大陸推出類似ClubHouse的應用程式。圖／搜狐財經
字節跳動正規劃，在大陸推出類似ClubHouse的應用程式。圖／搜狐財經

美國Clubhouse音訊聊天服務應用程式在全球大熱，激勵大陸業者群起效尤，TikTok母公司字節跳動，正為大陸市場研發一款類似Clubhouse的應用程式。

路透報導，字節跳動的這項計畫目前還處於早期階段，在此之前，過去一個月在大陸推出了至少十幾個類似的音訊平台。

這其中包括手機製造商小米，上周重新推出米聊（Mi Chat），這是一款面向專業人士的邀請制的語音聊天App。

行業高管表示，還有更多的類似應用正在研發之中。

消息人士表示，Clubhouse上關於TikTok和字節跳動的討論，引起了字節跳動公司高管的注意，其中包括該公司董事長張一鳴。

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