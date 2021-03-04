受新冠疫情影響 攜程去年全年淨虧損139.6億元

大陸線上旅遊網站龍頭攜程集團，4日發布去年第4季與全年財務業績，受到新冠疫情嚴重的負面影響，但受益於大陸疫情的有效控制，攜程的大陸業務已呈復甦趨勢。

澎湃新聞報導，攜程去年全年營收為人民幣183.27億元，年減49%；淨虧損人民幣32.47億元（新台幣139.6億元），2019年同期淨利潤為人民幣70.11億元。

去年第4季，營收為人民幣49.66億元，年減40%；淨利潤為人民幣10億元，年減50%，攜程將業績下滑主要原因歸咎於季節性因素的影響。

具體來看，住宿預訂營收人民幣22.44億元，年減24%；交通票務營收人民幣16.99億元，年減51%；旅遊度假業務營收人民幣2.62億元，年減67%；商旅管理業務營收人民幣3.07億元，年減17%。

攜程集團董事局主席梁建章在電話會議中表示，回看2020，是挑戰與機遇並存的一年，疫情挑戰下，攜程仍不斷進行產品創新、提升服務品質，並持續加深與行業夥伴的合作。緊抓過去一年大陸市場的強勁復蘇勢頭，攜程各個產品線都進一步拓展了市占，也為之後全球複甦時贏得更多市占做好準備。

攜程首席執行官孫潔指出，儘管第4季出現了行業趨勢波動和季節性不佳的情況，仍看到攜程集團的業績表現出色，攜程境內業務在第4季及2021年初期持續領先行業。

與此同時，孫潔認為，在境內疫情的有效控制和疫苗推廣的有序推進下，有信心境內市場會在2021年回到增長軌道。

值得一提的是，從去年3月底起，攜程從直播入手，銷售旅遊產品，根據攜程公佈的資料，截至去年年底，攜程的內容頻道對攜程APP流量貢獻占比兩倍于年初的水準，信息流的訪問時長較年初也增長超過200%，去年全年攜程直播和特賣頻道累計貢獻交易額約人民幣50億元。

現金流方面，截至去年底，攜程的現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財產品餘額為人民幣596億元。

截至3月3日，攜程收於39.8美元，漲幅0.05%。