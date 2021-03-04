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韓寒概念股將登陸深圳科創板 要募資15億

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸著名作家韓寒間接持股的果麥文化，日前提交IPO，將在深圳證券交易所創業板掛牌上市，計畫募集人民幣3.5億元（新台幣15億元），將全部用於版權庫建設。圖／電商線上
大陸著名作家韓寒間接持股的果麥文化，日前提交IPO，將在深圳證券交易所創業板掛牌上市，計畫募集人民幣3.5億元（新台幣15億元），將全部用於版權庫建設。圖／電商線上

大陸著名作家韓寒間接持股的果麥文化，日前提交IPO，將在深圳證券交易所創業板掛牌上市，計畫募集人民幣3.5億元（新台幣15億元），將全部用於版權庫建設。

電商線上報導，在前些年的演講中，韓寒曾談過自己對「賺錢」的看法：「站在這裡談錢，好像和我的形象特別不符。大家覺得我就應該永遠是一個翩翩少年，提著大寶劍去改變這個世界，但是大寶劍不要錢嗎？」

今年年初，韓寒頻繁現身為自己和朋友的電影月台，這個曾經文藝、叛逆的男人，正在將自己的影響力變現，加速和世界和解，有媒體評價：「中年韓寒，賺錢才是正經事。」

果麥文化貼是A股之中，繼新經典、中信出版以及已經過會的讀客文化之後，又一家上市的民營出版公司。外界對它的好奇，往往集中在它背後的明星股東身上。

招股書公告，韓寒、易中天、張皓宸、李繼宏、馮唐的妻子黃山等多位知名作家或親屬，持股份別為4.5278%、0.1864%、0.1981%、0.2796%、0.1864%。而在果麥文化的主營業務中，線上銷售收入占比67.89%。

果麥文化在招股書裡，將自己的主營業務劃分成三塊：圖書策劃與發行、數位內容業務、IP 衍生與運營。

其中，圖書策劃與發行（紙質書）在2017年至2019年的營收分別為人民幣2.16億元、2.77億元和3.57億元，三年營收均佔據總營收90%以上，是支柱業務。

強大的明星作家陣容的確為果麥文化帶來了大量的優質版權輸出，2018年，易中天為公司營收人民幣3790萬、張皓宸人民幣1613萬、蔡崇達人民幣1074萬、韓寒人民幣428萬。

易中天自2012年合作至今，簽約40多部作品，韓寒簽約有10多部作品，但是隨著明星作家的產量減少，知名作家的吸金能力也在不斷縮水。

近三年以來，果麥文化旗下大眾眼裡的「明星作家」貢獻的營收占比基本都在滑落，2020年上半年，韓寒的營收只有人民幣56萬；張皓宸營收降低到人民幣276萬；易中天的營收也銳減到人民幣843萬。

根據開卷資訊信息顯示，2019年果麥文化全部圖書定價的總額佔有率排名第九，而競爭對手新經典、讀客文化分別排名第一和第五，換句話說，果麥文化旗下版權書的市場競爭力，並不如外界想像中那麼強勢。

韓寒

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