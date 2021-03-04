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雷軍建言智慧製造：龍頭企業從基礎做起 不搞面子工程

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
小米集團董事長雷軍。圖／澎湃新聞
小米集團董事長雷軍。圖／澎湃新聞

小米集團董事長雷軍4日表示，大陸的智慧製造仍然存在大而不強、多而不優的問題，因此龍頭企業要從最基礎的環節做起，不能「急功近利」，不可「揠苗助長」，不搞「面子工程」。

澎湃新聞報導，雷軍發布三份向大陸全國人大提交的建議：進一步推進智慧製造發展、説明老年人融入數位生活和加快推進縣域醫防數位化建設。

在「關於進一步推動智慧製造發展的建議」中，雷軍建議，第一，要營造有規劃可預期的宏觀政策環境，引導龍頭企業更好發揮示範帶動作用。

雷軍解釋，智慧製造投入大、週期長、風險高，製造企業意願不強或能力不足。建議有關部門繼續提供長期穩定、有規劃、可預期的宏觀政策環境。

同時要鼓勵龍頭企業從最基礎的環節做起，扎實推進、穩步提升，不能「急功近利」，不可「揠苗助長」，不搞「面子工程」，確保智慧製造健康有序發展。

第二，推動產學研協同研發，組建創新聯合體，夯實智慧製造裝備及關鍵部件的基礎研發能力。

雷軍建議國家制定政策加速推動建立龍頭企業、科研院所、一流大學協同研發機制，組建創新聯合體，重點研發高性能的新型感測器、精密減速器、伺服電機等關鍵智慧部件，實現核心關鍵技術突破和掌握。

第三，持續培育智慧製造服務平台，力爭在工業軟體、智慧製造系統方面取得更大突破。

雷軍認為，「數據孤島」仍較為普遍，建議以國家為主導、以企業為主體，聯合培育形成一批有實力有影響力的智慧製造服務平台；加大工業軟體研發投入，扭轉智慧製造「大腦」受制於人的被動局面；同時研發若干可供選擇的智慧製造系統解決方案，加快數位化網路化智慧化轉型步伐。

第四，透過引進來、培養好、促轉型等方式，加速填補智慧製造人才缺口。

在人才方面，雷軍建議國家支持企業加大國際智慧製造人才引進，推動產學研互動融合，架設高校院所與製造企業之間的人才橋樑，支持更多大陸高校開設智慧製造工程專業。

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