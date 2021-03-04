聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本二手電商Mercari攻陸 找阿里合作
疫情影響，大陸消費者無法赴日爆買，反而帶動跨境網購火熱，日本二手電商Mercari攜手阿里旗下的淘寶和閒魚平台，以代購帶貨模式，進軍大陸消費市場，創下海外二手平台登陸交易的先例。
Mercari的銷售特別之處，是強調帶有社區體驗的C2C二手交易模式， 賣家即使只提供一張圖片，也可以免費在平台上販售二手商品。
Mercari是二手電商獨角獸，依託日本社會二手文化濃厚，因為日本在歷經經濟泡沫以及「失落的20年」後，大量奢侈名品流入二手市場，而消費者信任日本二手市場，尤其是奢侈品領域，認為購買到假貨的機率要更低。許多赴日旅遊的大陸消費者普遍都將逛二手店、中古店作為購物行程。
界面新聞報導，受到疫情影響，陸客赴日旅遊減少，但大陸消費者購物的熱情並沒有減退，跨境電商出現爆發式增長。Mercari在此時進軍大陸市場，就是看好無法赴日卻有消費需求的大陸的消費者，提供跨境爆買的管道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言