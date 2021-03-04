日本二手電商Mercari攻陸 找阿里合作

疫情影響，大陸消費者無法赴日爆買，反而帶動跨境網購火熱，日本二手電商Mercari攜手阿里旗下的淘寶和閒魚平台，以代購帶貨模式，進軍大陸消費市場，創下海外二手平台登陸交易的先例。

Mercari的銷售特別之處，是強調帶有社區體驗的C2C二手交易模式， 賣家即使只提供一張圖片，也可以免費在平台上販售二手商品。

Mercari是二手電商獨角獸，依託日本社會二手文化濃厚，因為日本在歷經經濟泡沫以及「失落的20年」後，大量奢侈名品流入二手市場，而消費者信任日本二手市場，尤其是奢侈品領域，認為購買到假貨的機率要更低。許多赴日旅遊的大陸消費者普遍都將逛二手店、中古店作為購物行程。