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日本二手電商Mercari攻陸 找阿里合作

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
日本二手電商Mercari攜手阿里旗下的淘寶和閑魚平台，以代購帶貨模式，進軍大陸消費市場。取自界面新聞
日本二手電商Mercari攜手阿里旗下的淘寶和閑魚平台，以代購帶貨模式，進軍大陸消費市場。取自界面新聞

疫情影響，大陸消費者無法赴日爆買，反而帶動跨境網購火熱，日本二手電商Mercari攜手阿里旗下的淘寶和閒魚平台，以代購帶貨模式，進軍大陸消費市場，創下海外二手平台登陸交易的先例。

Mercari的銷售特別之處，是強調帶有社區體驗的C2C二手交易模式， 賣家即使只提供一張圖片，也可以免費在平台上販售二手商品。

Mercari是二手電商獨角獸，依託日本社會二手文化濃厚，因為日本在歷經經濟泡沫以及「失落的20年」後，大量奢侈名品流入二手市場，而消費者信任日本二手市場，尤其是奢侈品領域，認為購買到假貨的機率要更低。許多赴日旅遊的大陸消費者普遍都將逛二手店、中古店作為購物行程。

界面新聞報導，受到疫情影響，陸客赴日旅遊減少，但大陸消費者購物的熱情並沒有減退，跨境電商出現爆發式增長。Mercari在此時進軍大陸市場，就是看好無法赴日卻有消費需求的大陸的消費者，提供跨境爆買的管道。

日本二手電商Mercari攜手阿里旗下的淘寶和閑魚平台，以代購帶貨模式，進軍大陸消費市場。取自界面新聞
日本二手電商Mercari攜手阿里旗下的淘寶和閑魚平台，以代購帶貨模式，進軍大陸消費市場。取自界面新聞

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