騰訊要推「新農人」馬化騰：超九成網民盼推農村互聯網

騰訊董事會主席兼CEO馬化騰，在大陸全國兩會〈人大、政協〉開議第一天，提案建言：培育信息时代「新農人」。

馬化騰的兩會提案，從2015年的互聯網+、2016年共享經濟，幾乎一提案，就成當年度經濟政策焦點，今年兩會馬化騰提案則聚焦鄉村振興、新就業、碳中和、數位治理。

馬化騰指出，據「 騰訊為村」平台2021年最新的問卷調查顯示，超過九成網民希望盡快在農村推廣互聯網技術。

馬化騰提出，建議引導互聯網科技與智慧農業「同頻共振」，加快推動農業生產數字化，大力吸引并培育信息時代「新農人」，激發鄉村振興的內生動力。

他的具體建議包括：實施新型職業農民培育工程，針對返鄉創業的「新農人」和鄉村治理基層骨幹，加強農業科技、電子商務等新型農業技能培訓；在鄉村公共服務和應急管理的「數位化」領域，系統化推廣政務公開、便民服務、鄉村特色等平台；探索利用數位化手段幫助解決農村留守兒童、空巢老人問題等。