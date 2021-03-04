僑胞認購鳳梨進不了歐美 僑委會籲捐公益或改買加工品

政府齊力呼籲國人吃鳳梨，全球各地僑台商也紛紛響應；但傳出包括美國、歐洲等地目前尚無法外銷台灣新鮮鳳梨的國家。僑委會昨天表示，委員長童振源鼓勵海外僑台商將購買的台灣鳳梨透過在台灣的總商會捐贈給弱勢團體或作為其他公益之用，或是以購買鳳梨加工產品取代。

僑委會表示，已協調世界台灣商會聯合總會、世界華人工商婦女企管協會、世界華商經貿聯合總會等三大商會總會在台灣居中聯繫，並提供相關支援服務。

僑委會昨天邀集駐外僑務人員召開視訊會議並成立「輔導8國僑台商採購鳳梨小組」，與農委會、台農發公司及各國僑團合作，由駐外僑務人員擔任聯繫窗口、提供各項出口價格與運輸資訊、彙整轄區僑台商購買數量並提供相關諮詢服務，協助與國內各出口業者聯絡。

童振源指出，根據台農發提供的「主要鳳梨外銷國家及檢疫規定」， 除了中國之外， 我國新鮮鳳梨可以出口國家包括有日本、韓國、馬來西亞、印尼、加拿大、澳大利亞等僑胞人數較多且有僑委會駐外人員，可擔任聯繫窗口、提供採購與運輸資訊、協助彙整轄區僑台商購買數量等。