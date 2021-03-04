大陸生產經營活動 增速放緩

3月3日公布的2月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為51.5，延續此前兩月的下降趨勢，為2020年5月以來最低值。財新中國綜合PMI降至51.7，低於上月0.5個百分點，顯示中國大陸整體生產經營活動增速放緩。

香港中通社報導，此前公布的2月財新中國製造業採購經理指數（製造業PMI）下降0.6個百分點，錄得50.9，降至2020年6月以來最低值。

服務業和綜合PMI走勢與官方的數據一致。大陸國家統計局日前公布的2021年2月服務業商務活動指數下降0.3個百分點至50.8，綜合PMI下降1.2個百分點至51.6。

服務業供給、需求連續十個月保持擴張，但2月增速均繼續放緩。由於大陸國內外疫情繼續壓制市場景氣度，2月服務業經營活動指數和新訂單指數均錄得過去十個月的新低。外需也開始拖累總需求，服務業新出口訂單指數四個月來首次低於榮枯線。

服務業企業家對經濟復甦總體持樂觀態度，尤其是對海內外疫情形勢向好信心充足，2月服務業經營預期指數較上月有所上升。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2021年2月，製造業、服務業復甦動能繼續減弱，供求增速放緩，外需疲弱，就業和通脹壓力持續增加。儘管如此，製造業和服務業企業對未來預期仍較樂觀。目前看來，既要精心呵護後疫情時代經濟復甦的態勢，又要給予通脹充足重視，是政策面臨的主要挑戰。