上海臨港新片區 打造東方芯港

上海加大半導體技術領域突破。上海臨港新片區3日發布「集成電路產業專項規劃（2021-2025）」，要求在EDA工具、大晶圓、新型存儲、核心設備等領域實現布局，補齊上海積體電路產業鏈短板，要進一步提升臨港新片區積體電路產業能級，打造世界級的「東方芯港」。

華爾街見聞報導，規劃指出，上海臨港新片區已承接大陸國家戰略需求，積極發展「卡脖子」技術產業化落地項目，在EDA工具、大晶圓、新型存儲、核心設備等領域布局，補齊上海積體電路產業鏈短板。

規劃提出，到2025年，上海積體電路產業規模要突破1000億元（人民幣，下同），EDA工具、光刻膠、大矽片等大陸關鍵「卡脖子」技術產業化取得突破，兩種以上關鍵裝備進入全球領先製造企業採購體系；引進培育5家以上大陸國內外領先的晶片製造企業；形成5家年收逾20億元設備材料企業；培育10家以上上市企業。

規劃還強調，大陸「十四五」期間，上海要打造大陸第一晶片高地。積極引進大陸最先進工藝線放大項目，推進磁阻式隨機存取記憶體（MRAM）、3DNAND快閃記憶體、半浮柵等新型存儲項目落地；面向5G、新能源汽車等應用場景，加快化合物半導體產品驗證應用。

此外，要構建晶片裝備材料硬核產業集群，加快布局建設完善零組件供應體系。

不過，規劃也指出，新片區積體電路產業發展仍面臨一定的問題和挑戰，主要為臨港積體電路產業集群仍處於構建階段，目前產值規模、產出貢獻依然較小；鏈接全球創新智慧資源的開放式創新生態仍需完善，對全球積體電路技術創新的影響力有限；人才供需存在較大缺口，高端人才缺乏突出。