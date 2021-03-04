杭州加碼樓市調控 法拍屋納限購

浙江省杭州市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室3日發布「關於進一步規範房地產市場秩序的通知」，規定參與該市限購範圍內住房司法拍賣的競買人，須符合該市住房限購政策。此外，對消費貸審查、房地產機構違規行為、網絡平台內容發布等作出相應規定。

中新社報導，該通知明確，嚴格防範經營貸、消費貸違規流入房地產市場，嚴禁發放用於購房首付款或償還首付款借貸資金的個人經營性貸款和消費貸款，嚴格個人經營貸和消費貸真實性審查，加強貸後資金管理。

在嚴厲打擊房地產中介機構違法違規行為方面，通知明確，機構不得受理並對外發布掛牌價格明顯高於合理成交價格的房屋信息。對存在發布虛假廣告、發布虛假房源信息、惡意哄抬房價等違法違規行為的中介機構及從業人員，依法依規採取約談、列入行業失信「黑名單」等處理措施，涉嫌犯罪的移交司法機關處理。

此外，杭州進一步規範房地產市場信息發布，明確各網絡平台賬號及網絡群要嚴格遵守相關法律法規和管理規定，加強發布內容的合法性、真實性、導向性。對不實傳播杭州房地產市場政策和市場運行情況、製造虛假熱銷、助推投機炒房等擾亂市場秩序的違法違規有害信息，該市相關部門將依法依規嚴肅查處。

大陸住房和城鄉建設部副部長倪虹近日帶隊赴浙江省杭州市、江蘇省無錫市調研督導房地產市場平穩健康發展長效機制落實情況時說，城市政府要充分認識房地產市場平穩健康發展的重要性，毫不動搖地堅持「房子是用來住的、不是用來炒」的定位，不將房地產作為短期刺激經濟的手段，切實落實城市主體責任。

倪虹指出，「中央經濟工作會議」將「解決好大城市住房突出問題」作為2021年度重點任務之一。要完善調控機制，加強住房和人口、土地、金融政策協同，形成政策合力。要以穩地價、穩房價、穩預期為目標，確保房地產市場平穩運行。