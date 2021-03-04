百色 引進大灣區人才

中共百色市組織部部長孫睿君日前表示，處於「老、少、邊、山、窮」地區的百色人才磁場效應相對較弱，為破解發展中的「人才難題」，百色將在粵港澳大灣區等創新資源集聚區設立「人才飛地」，且經評估認定後，灣區人才可在當地設立人才工作站、研發機構、飛地孵化器等，百色市政府將給予100萬元人民幣的獎勵。

據香港文匯網報導，2020年3月，大陸國務院正式批覆成立廣西百色重點開發開放試驗區。同年4月，大陸國家發展改革委印發「廣西百色重點開發開放試驗區實施方案」，明確提出以制度創新為核心，努力將試驗區建設為中國大陸與東協國家高質量共建「一帶一路」的重要平台、輻射帶動周邊經濟發展的重要引擎、穩邊安邊興邊模範區。

孫睿君表示，當地官方將人才工程作為試驗區建設的先行工程，於今年1月29日推出「廣西百色重點開發開放試驗區集聚人才創新發展若干措施及實施細則」，以加快人才向試驗區集聚、激發人才創新創業活力。

新政還提出對新型研發機構獎補的舉措。試驗區內鋁產業、先進製造業、信息產業、特色農業、大健康產業等重點領域，科技服務收入占總收入50%以上的新型研發機構，將給予最高500萬元人民幣的支持。