百度董事長 為自駕車商用發聲

身兼大陸全國政協委員的百度董事長李彥宏連續第六年在提案中涉及自動駕駛、智慧交通等話題，建議官方進一步加大政策創新的力度，為自動駕駛規模化商用開闢合法化路徑。

大陸全國政協十三屆四次會議4日將開幕，第一財經報導，李彥宏在提案中建議，加大政策創新的力度，為自動駕駛規模化商用開闢合法化路徑，並建立由各級政府、產業界和學術界共同參與的自動駕駛規模化商用推進機制，加速交通基礎設施智慧化進程，廣泛應用人工智慧、大數據、5G 等技術，構建低碳、高效、便捷的交通系統。

李彥宏還建議，要加強互聯網平台數據開放共用，否則的話，移動互聯網的資訊和服務都被割裂在一個個應用程式中，每個 APP 都成為封閉的資訊孤島。

360集團創辦人周鴻禕則在提案中表示，隨著智慧網聯汽車產業蓬勃發展和數位化程度愈來愈高，智慧網聯汽車就像是一台四個輪子上的「大手機」，集成了大量的攝像頭、雷達、測速儀、導航儀等各類感測器，由此導致過去智慧終端機存在的遠端控制、資料竊取、資訊欺騙等安全問題已經陸續出現在智慧汽車上，這些問題可能危及人身安全和公共安全，造成不可挽回的重大損失。

周鴻禕指出，目前360的安全專家已經在實驗環境下，發現多個品牌智慧汽車的安全性漏洞，利用這些漏洞可以對智慧汽車進行轉向控制、關閉引擎、突然制動、開關車門等操控，嚴重威脅智慧汽車安全駕駛。

周鴻禕認為，一旦數據洩漏，使用者隱私將被暴露，而道路網數據、導航數據、環境影像等具有地圖測繪屬性的數據被大量收集和洩漏，甚至可能危及國家安全。

對此，周鴻禕在提案中建議：第一，把網路安全系統像「安全帶」一樣列為智慧汽車的標配。第二，推進智慧汽車網路安全強制測試。第三，強化智慧網聯汽車產生的數據安全監管。