菠蘿之鄉徐聞豐收 價格翻倍

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

時下正是「中國菠蘿之鄉」廣東湛江市徐聞縣菠蘿（台灣稱為鳳梨）大批量上市季節。今年，徐聞菠蘿迎來豐收年，田間收購價較往年翻了一番。

中新社報導，徐聞縣已有近百年的菠蘿種植歷史，是中國大陸菠蘿生產大縣，獲授「中國菠蘿之鄉」稱號，全縣菠蘿種植面積約35萬畝，年產量70萬噸，種植面積、產量均居中國大陸第一。徐聞菠蘿果大、甜、香、靚，產品有菠蘿罐頭、菠蘿酒、菠蘿飲料、菠蘿果脯、濃縮菠蘿汁等，遠銷世界各地。

據徐聞縣農業農村局表示，受種植時間及氣候影響，今年，徐聞菠蘿較往年推遲15至20天上市。由於去年下半年以來乾旱少雨天氣時間長，且未遭受過連續低溫影響，徐聞菠蘿避免了「黑心」現象，品質上乘，口感也比往年更甜。目前，徐聞菠蘿田間收購價約每千克5元（人民幣，下同），較去年翻了一番，每畝收入近2萬元。

徐聞縣菠蘿協會會長吳建連稱，徐聞菠蘿在每年的1月底至2月初少量上市，三四月份大批量採摘銷售。今年以來，由於當地菠蘿供不應求，菠蘿種植大戶需雇請大批外地青壯勞工來幫忙搶收搶摘。

此外，該縣為做強做大菠蘿產業，已建立13個菠蘿標準化種植示範基地，推廣「金菠蘿」「甜蜜蜜菠蘿」「金鑽菠蘿」等優良品系，增加了新品種種植面積1.2萬畝，並大力推進產銷對接，提升徐聞菠蘿知名度。

廣東

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