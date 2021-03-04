廣州 零售、酒店薪資降幅明顯

廣州市總工會3日發布「2021年廣州市主要行業職工薪酬福利集體協商參考信息」。該信息顯示，2020年度總體薪酬基調與往年相比上下波動幅度集中於5%以內，零售業和酒店行業降幅明顯；醫藥行業、互聯網行業、教育培訓行業薪酬福利仍保有一定增長。

中新社報導，廣州市總工會以不同行業中不同職業勞動者薪酬福利水平為內容抽樣調查，包括製造、零售、餐飲、酒店、研究和專業技術服務行業等21個行業。

上述參考信息顯示，疫情期間，醫療健康行業快速增長，但醫療美容、小型診所等非剛需型從業人員仍受到比較大的衝擊。服裝、餐飲、酒店、零售等行業，受到疫情影響比較大，這些行業正是中小企業較為集中的領域。

受本次疫情的負面影響，各類線下消費場景均受到一定負面影響，休閒娛樂行業受損最深，但也在快速恢復。近年來，隨著數位經濟、共享經濟等新興業態的蓬勃發展，貨車司機、快遞員、網約工等職工群體的數量不斷增長。

根據各大快遞公司公布的數據，廣州市全年同城快遞業務量同比增長約10.2%，但與此同時，單票收入同比下降22.9%至28.28%，全年來看快遞員的總現金收入有所下降；工作時間是影響收入的主要因素，日均工作時長占比最高的為9小時至12小時。

值得關注的是，在電商大促期間，快遞員日均工作時長大於12小時的快遞員占比可達46.8%。同時，從業人員之間最低工資與最高工資間的落差幅度大，可達到每個月12000元（人民幣，下同）。

網約送餐員總現金收入較2019年有所下滑。從收入區間看，8000元至10000元占比最高，工作時長和從業年限是影響收入的主要因素。

在2020年員工的人數變動情況方面，在所有參加調查的企業中，由於疫情原因而選擇裁員的企業占比為9.5%，主要集中在製造業、酒店行業、零售行業以及餐飲行業。

疫情衝擊下，企業經營業績普遍受影響，2020年廣州市市場整體調薪率為5.7%，相比2019年7.2%的調薪率有所下降。2021年整體調薪率將止跌回升，樂觀預期調薪率可達6.5%左右。