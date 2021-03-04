社區團購企業價格補貼 罰

大陸再對互聯網經濟嚴打出手。大陸國家市場監管總局昨（3）日表示，對橙心優選、多多買菜、美團優選、十薈團、食享會五家大陸社區團購企業「不正當價格行為」做出行政處罰，最高罰款為人民幣150萬元（約新台幣660萬元），對這些企業「頂格」（意指最高規格）罰款，形成有力震懾，有效促進企業整改。

橙心優選是大陸網路叫車平台滴滴出行旗下社區電商；多多買菜和美團優選分別是大陸電商平台拼多多、美團推出的社區團購業務。

大陸市場監管總局先後對橙心優選（北京）科技發展有限公司、上海禹璨信息技術有限公司（多多買菜）、深圳美團優選科技有限公司（美團優選）、北京十薈科技有限公司（十薈團）、武漢七種美味科技有限公司（食享會）等五家社區團購企業涉嫌不正當價格行為立案調查。

之後，依法對橙心優選（北京）科技發展有限公司、上海禹璨信息技術有限公司、深圳美團優選科技有限公司、北京十薈科技有限公司分別處以人民幣150萬元罰款的行政處罰；對武漢七種美味科技有限公司（食享會）處以人民幣50萬元罰款的行政處罰。

大陸市場監管總局在其官方微博中指出，去年下半年，部分大陸社區團購企業利用資金優勢，大量開展價格補貼、擾亂市場價格秩序，引發社會各界廣泛關注。

大陸市場監管總局表示，橙心優選等四家企業，為了排擠競爭對手或獨占市場，以低於成本的價格傾銷，擾亂了正常的生產經營秩序，損害了其他經營者的合法權益，違反價格法相關規定。

此外，上述五家企業利用虛假或使人誤解的價格手段，誘騙消費者與其進行交易，違反了大陸價格法相關規定。

去年12月下旬，大陸市場監管總局聯合大陸商務部召開規範社區團購秩序行政指導會，強調大陸互聯網平台企業不得利用數據優勢「殺熟」（利用自身所擁有的用戶數據，對舊用戶實行價格歧視的行為），不得違法實施經營者集中及排除、限制競爭，不得利用技術手段損害競爭秩序，妨礙其他市場主體正常經營。