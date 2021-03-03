快訊

福原愛曾帶兒女離家出走 江宏傑赴日求和被下最後通牒

藻礁公投今暴衝7萬連署 環團：和政府直球對決

上海再頒布重磅房地產調控政策 限售封堵投機炒作空間

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
上海3日宣布進一步加強土地市場和商品住房市場管理，實施住房限售、深化完善房價地價聯動等7條舉措。（圖／取自界面新聞）
上海3日宣布進一步加強土地市場和商品住房市場管理，實施住房限售、深化完善房價地價聯動等7條舉措。（圖／取自界面新聞）

大陸官方2日稱房地產「泡沫化金融化傾向還比較強」，上海3日就宣布進一步加強土地市場和商品住房市場管理，要實施住房限售、深化完善房價地價聯動等7條舉措，進一步封堵投機炒作空間，這是繼1月21日補充調控政策、29日強化居民信貸管理後，上海今年頒布的又一重磅調控政策。

上海市住建委和房管局等3日發布「關於進一步加強本市房地產市場管理的通知」（簡稱通知）指出，實施住房限售，對按照優先購房政策購買的新建商品住房，在購房合約網簽備案滿5年後方可轉讓。

深化完善房價地價聯動機制，在房價地價聯動的基礎上，商品住宅用地出讓實行限價競價。

通知還指出，嚴格規範企業購買商品住房。全面執行關於規範企業購買商品住房（包括新建商品住房和中古屋）的規定，嚴格審核企業購買的商品住房再次上市交易的年限限制，在新建商品住房項目開盤銷售時，居民選房購房優先於企業。

通知其它舉措還包括強化住宅用地供應管理、嚴格新建商品住房價格備案管理、強化商品住房交易管理、進一步加強房地產中介管理等。

通知稱，上海將加大商品住宅用地供應力度，保障性住房用地「應保盡保」，單列租賃住房用地計畫。

事實上，今年1月21日上海就對本來已經嚴格的調控政策再打補丁，包括打擊假離婚購房、提高增值稅徵免年限等，然後在1月29日再出重拳收緊需求端，嚴查消費貸經營貸去向、個貸僅限已封頂住房。

上海 房地產 離婚

延伸閱讀

上海也有肛拭子檢測 班機達5陽性乘客須受檢

歐盟看重半導體 德國工研院也寫信邀閎康合作研究

影／民團提報告 質疑上海復星喪失BNT疫苗台代理權

陸個人房貸放款周期延長、利率升 購房焦慮現象增

相關新聞

大陸恐將禁止比特幣採礦 內蒙古開第一槍

據報導，中國可能將禁止加密貨幣比特幣（Bitcoin）採礦。在最主要的礦區內蒙古，當地官方已發布文件，將在4月底前全面清...

陸官員：房地產金融化、泡沫化傾向仍較強 須積極處置

大陸銀保監會主席郭樹清2日表示，大陸房地產領域的核心問題還是泡沫比較大，是最大灰犀牛，金融化泡沫化傾向比較強，「很多人買...

上海再頒布重磅房地產調控政策 限售封堵投機炒作空間

大陸官方2日稱房地產「泡沫化金融化傾向還比較強」，上海3日就宣布進一步加強土地市場和商品住房市場管理，要實施住房限售、深...

國台辦喊話江啟臣 要堅持積極的大陸政策立場

國民黨黨主席江啟臣接受路透採訪時稱，中國大陸是台灣面臨的主要威脅。大陸國台辦今對此喊話，台灣有關政黨和人士要明辨是非，不...

今年大陸新能源汽車銷量估計達180萬輛

中國汽車工業協會副秘書長陳士華發文稱，展望今年，新冠疫情防控日益好轉，大陸宏觀經濟政策也將保持持續穩定性，國民經濟將迎來...

百度李彥宏建議陸官方 為自動駕駛商用開闢路徑

身兼大陸全國政協委員的百度董事長李彥宏連續第六年在提案中涉及自動駕駛、智慧交通等話題，建議官方進一步加大政策創新的力度，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。