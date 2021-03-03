上海再頒布重磅房地產調控政策 限售封堵投機炒作空間

大陸官方2日稱房地產「泡沫化金融化傾向還比較強」，上海3日就宣布進一步加強土地市場和商品住房市場管理，要實施住房限售、深化完善房價地價聯動等7條舉措，進一步封堵投機炒作空間，這是繼1月21日補充調控政策、29日強化居民信貸管理後，上海今年頒布的又一重磅調控政策。

上海市住建委和房管局等3日發布「關於進一步加強本市房地產市場管理的通知」（簡稱通知）指出，實施住房限售，對按照優先購房政策購買的新建商品住房，在購房合約網簽備案滿5年後方可轉讓。

深化完善房價地價聯動機制，在房價地價聯動的基礎上，商品住宅用地出讓實行限價競價。

通知還指出，嚴格規範企業購買商品住房。全面執行關於規範企業購買商品住房（包括新建商品住房和中古屋）的規定，嚴格審核企業購買的商品住房再次上市交易的年限限制，在新建商品住房項目開盤銷售時，居民選房購房優先於企業。

通知其它舉措還包括強化住宅用地供應管理、嚴格新建商品住房價格備案管理、強化商品住房交易管理、進一步加強房地產中介管理等。

通知稱，上海將加大商品住宅用地供應力度，保障性住房用地「應保盡保」，單列租賃住房用地計畫。

事實上，今年1月21日上海就對本來已經嚴格的調控政策再打補丁，包括打擊假離婚購房、提高增值稅徵免年限等，然後在1月29日再出重拳收緊需求端，嚴查消費貸經營貸去向、個貸僅限已封頂住房。