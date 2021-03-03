國台辦喊話江啟臣 要堅持積極的大陸政策立場
國民黨黨主席江啟臣接受路透採訪時稱，中國大陸是台灣面臨的主要威脅。大陸國台辦今對此喊話，台灣有關政黨和人士要明辨是非，不要陷入台灣民粹非理性的對抗思維，並指要堅持積極的大陸政策立場。
大陸國台辦今日以發言人朱鳳蓮的名義作出表態。朱鳳蓮說，當前兩岸關係形勢仍然複雜嚴峻，台獨分裂勢力蓄意製造兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定，這是台海面臨的威脅。
朱鳳蓮表示，「只有堅決遏制台獨分裂圖謀，才能有效維護台海和平穩定。台灣有關政黨和人士要明辨是非，不要陷入台灣民粹非理性對抗思維，堅持積極的大陸政策立場，多做有利於推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞福祉，維護台海和平穩定的事，而不是相反」。
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