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今年大陸新能源汽車銷量估計達180萬輛

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

中國汽車工業協會副秘書長陳士華發文稱，展望今年，新冠疫情防控日益好轉，大陸宏觀經濟政策也將保持持續穩定性，國民經濟將迎來強勁復甦的大好局面。總體來看，大陸汽車市場潛力依然巨大，尤其低線城市及鄉村地區的消費潛力還沒有充分釋放。

他指出，電動化、智慧化、網聯化、數位化也將加速推進汽車產業轉型升級。預計今年大陸汽車銷量將達2,600萬輛，其中新能源汽車銷量將達180萬輛。展望未來5年，大陸汽車市場或將保持穩定，2025年有望達到3,000萬輛。

不過中國汽車工業協會副秘書長李邵華日前在一場座談會上表示，今年1月大陸汽車產量受晶片短缺的影響顯現。

李邵華指出，1月汽車產量因晶片短缺問題的月減率，較2016年、2018年、2019年明顯擴大。在多個影響因素中，晶片是最重要的影響之一。

李邵華稱，晶片供應不足連帶影響到其他電子元器件也出現短缺、漲價等問題，產業鏈各環節企業都在加長備貨周期，搶占市場資源，晶片價格出現上漲。他表示，在行業內，規模越大的整車企業和零組件企業，受影響程度越大，原因是大企業對晶片的需求大，在原有供貨周期突然變化的情況下，自身的生產節奏受影響程度更深。

李邵華認為，短缺的問題未來還會持續半年以上，預計今年車用晶片供應會呈現前緊後鬆的形勢，汽車產銷下半年將逐步回補上半年的損失。

疫情 漲價

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