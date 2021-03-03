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大陸1月結構性存款大增 結束8連降

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸1月結構性存款大增人民幣5,756億元，結束八連降。（圖／取自新浪網）
大陸1月結構性存款大增人民幣5,756億元，結束八連降。（圖／取自新浪網）

中國人民銀行大陸央行）公布的1月結構性存款大增人民幣5,756億元（約新台幣2.5兆元），結束8連降，在業界看來除了正常的季節效應外，另一個原因來自大陸監管環境的變化，目前，包括結構性存款在內，大陸監管部門正不斷加強對存款的管理，以維護存款市場競爭秩序，也使得以往透過互聯網存款的方式回歸本源。

結構性存款是指投資者將合法持有的人民幣或外幣資金存放在銀行，由銀行在存款的基礎上嵌入金融衍生工具，透過與利率、匯率、指數等的波動掛鉤，使存款人在承擔一定風險的基礎上獲得更高收益的一種金融產品。結構性存款不是普通存款，也不同於銀行理財。

證券時報報導，大陸央行公布的數據顯示，1月中資銀行結構性存款餘額約為人民幣7.02兆（約新台幣30.53兆元），相較去年12月增長了5,756.6億元。

東吳證券銀行研究團隊首席分析師馬祥雲表示，經歷了過去一年多的持續下降之後，今年大陸首月結構性存款實現正增長。原先大陸很多地方中小銀行是透過螞蟻、騰訊等第三方互聯網管道銷售結構性存款等高息產品的，而今年只能回歸地方本源，吸儲能力大幅降低。

去年以來，一方面，大陸監管層先是取締了新增互聯網存款，督促整改靠檔計息等不規範存款創新產品；另一方面，將結構性存款保底收益率納入自律管理，督促銀行合理確定利率標準。同時，加強對異地存款的管理，自今年第一季起，將地方法人銀行吸收異地存款情況納入宏觀審慎評估（MPA），禁止地方法人銀行透過各種管道異地攬儲。

對於大陸結構性存款出現正增長，多名業界人士認為這是正常的季節效應，銀行在年初衝「開門紅」大力攬儲、結構性存款被視為攬儲利器；另一方面，結構性存款規模連續壓降之後，相比高峰時期的12兆壓縮了近一半，已完成了監管要求。

而對於後續狀況，業界人士認為，鑒於大陸監管對結構性存款的管理要求，以及結構性存款產品預期收益率及兌付收益率預計下行，加上銀行業考慮優化負債結構，未來結構性存款規模反彈空間有限，增速將趨緩。

人民幣 大陸央行 中國人民銀行

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