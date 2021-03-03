快訊

日媒驚爆福原愛外遇高大帥男 疑與江宏傑早離婚

2月外資持有大陸國債規模創新高

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
截至2月底，大陸境外投資者持有的大陸國債總額達人民幣2.06兆元，創史上新紀錄。新浪網
截至2月底，大陸境外投資者持有的大陸國債總額達人民幣2.06兆元，創史上新紀錄。新浪網

大陸中央國債登記結算有限責任公司今（3）日公布數據顯示，截至2月底，大陸境外投資者持有的大陸國債總額達人民幣2.06兆元（約新台幣8.8兆元），創史上新紀錄，也是首度突破2兆元大關。

雖然一波債市拋售打擊全球市場導致其相對於美國公債的利差縮小。路透報導，使用該數據計算出，上述持倉規模較前一個月相比增3.1%，是去年6月以來的最低增速，但與此形成鮮明對比的是，大陸實體的國債持有量略有萎縮。

外資持有的大陸主權政策性銀行債券也增長3.1%，至人民幣9,869.7億元。

大陸10年期國債收益率在2月上升10個基點，美國10年期公債收益率同期跳漲36個基點。

去年，隨著大陸較早地從防疫封鎖中復甦，大陸相對於美債的巨大利差提升了外資對人民幣計價債券的興趣。百達資產管理首席策略師Luca Paolini表示，雖然利差有所收窄，但他繼續看好對大陸債券的投資。

人民幣 外資 債市

延伸閱讀

沒有自由！大陸年輕人不進工廠 較愛第三產業

港男接種大陸疫苗身亡 預約施打者爆量取消

全民力挺吃鳳梨 藍委：政府救急應急之後呢？

大陸突襲式封殺鳳梨 柯文哲：只是讓台灣人更不爽

相關新聞

港男接種大陸疫苗身亡 預約施打者爆量取消

香港一名男子接種大陸新冠病毒疫苗後休克死亡，來自科興控股生物技術有限公司（Sinovac）。這是香港施打大陸疫苗後死亡首...

陸官員：房地產金融化、泡沫化傾向仍較強 須積極處置

大陸銀保監會主席郭樹清2日表示，大陸房地產領域的核心問題還是泡沫比較大，是最大灰犀牛，金融化泡沫化傾向比較強，「很多人買...

大陸1月結構性存款大增 結束8連降

中國人民銀行（大陸央行）公布的1月結構性存款大增人民幣5,756億元（約新台幣2.5兆元），結束8連降，在業界看來除了正...

2月外資持有大陸國債規模創新高

大陸中央國債登記結算有限責任公司今（3）日公布數據顯示，截至2月底，大陸境外投資者持有的大陸國債總額達人民幣2.06兆元...

前2月陸房市調控達87次 杭州增法拍房限購

大陸加強房市調控，今年來各地房市調控次數高達87次。杭州市今（3）日發布新規，進一步規範房地產市場秩序，包括加強司法拍賣...

招工太難！廣州製衣村老闆排隊舉牌 等著被工人挑

在後疫情時代，工人的流動性增大，工廠也愈來愈難留住工人。廣州海珠區城中村出現了一條「招工長龍」，製衣廠老闆舉著招工紙牌站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。