2月外資持有大陸國債規模創新高
大陸中央國債登記結算有限責任公司今（3）日公布數據顯示，截至2月底，大陸境外投資者持有的大陸國債總額達人民幣2.06兆元（約新台幣8.8兆元），創史上新紀錄，也是首度突破2兆元大關。
雖然一波債市拋售打擊全球市場導致其相對於美國公債的利差縮小。路透報導，使用該數據計算出，上述持倉規模較前一個月相比增3.1%，是去年6月以來的最低增速，但與此形成鮮明對比的是，大陸實體的國債持有量略有萎縮。
外資持有的大陸主權政策性銀行債券也增長3.1%，至人民幣9,869.7億元。
大陸10年期國債收益率在2月上升10個基點，美國10年期公債收益率同期跳漲36個基點。
去年，隨著大陸較早地從防疫封鎖中復甦，大陸相對於美債的巨大利差提升了外資對人民幣計價債券的興趣。百達資產管理首席策略師Luca Paolini表示，雖然利差有所收窄，但他繼續看好對大陸債券的投資。
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