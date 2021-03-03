前2月陸房市調控達87次 杭州增法拍房限購

大陸加強房市調控，今年來各地房市調控次數高達87次。杭州市今（3）日發布新規，進一步規範房地產市場秩序，包括加強司法拍賣住房限購，嚴格防範經營貸、消費貸違規流入房地產市場等。

香港經濟日報報導，中原地產研究中心統計數據顯示，截至2月底，大陸各地房市調控次數高達87次。其中1月累計42次，2月累計45次。包括北京、上海、深圳、廣州、杭州、東莞等一線城市及熱點城市。

中原地產首席市場分析師張大偉說，今年是史上第一個就地過春節年份，人口流動減少，相比往年的春節假期冷清的成交量， 2021年的春節，一二線城市房市大部分項目都開門迎客，成交量刷新春節期間的歷史紀錄。因為市場持續活躍，導致一二線城市在春節前後房地產調控政策不斷加碼。

杭州市發布「關於進一步規範房地產市場秩序的通知」，加強住房限購。規定參與本市限購範圍內住房司法拍賣的競買人，須符合該市住房限購政策。

貝殼研究院高級分析師潘浩說，將法拍房納入限購體系，是繼上海1月25日推出相關政策之後的全大陸第二例，全面堵住炒房渠道的重要舉措。2020年下半年以來，杭州先後六次加碼調控，整體效果初步顯現。

據貝殼研究院統計，杭州新建商品住宅銷售價格按年指數保持穩定，特別是今年1月以來，杭州新建商品住宅銷售價格按年收窄至去年以來最低點。

通知還表示，嚴格防範經營貸、消費貸違規流入房地產市場。嚴禁發放用於購房首付款或償還首付款借貸資金的個人經營性貸款和消費貸款，嚴格個人經營貸和消費貸真實性審查，加強貸後資金管理。

此外，對存在發布虛假廣告、發布虛假房源信息、惡意哄抬房價、捏造和散布房價上漲不實言論等違規行為的從業人員，依法列入行業失信黑名單等處理措施，涉嫌犯罪的移交司法機關處理。