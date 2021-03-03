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港男接種大陸疫苗身亡 預約施打者爆量取消

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
香港一名男子上周接種大陸科興疫苗後休克死亡，但還無法確定死亡是否與疫苗有關。新冠疫苗示意圖。美聯社
香港一名男子上周接種大陸科興疫苗後休克死亡，但還無法確定死亡是否與疫苗有關。新冠疫苗示意圖。美聯社

香港一名男子接種大陸新冠病毒疫苗後休克死亡，來自科興控股生物技術有限公司（Sinovac）。這是香港施打大陸疫苗後死亡首例，但還無法確定死亡是否與疫苗有關。受消息影響，香港今（3）日預約施打者約50%取消接種。

星島日報報導，香港出現首宗懷疑接種科興疫苗後死亡個案。63歲男子26日於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，2日後死亡。香港政府今日召開新冠疫苗臨床事件評估專家委員會會議，對接種疫苗死亡的事件進行調查、追蹤。

接種中心醫務總監郭寶賢表示，每名市民接種會休息30分鐘，沒有任何不適就可離開。他說，今早來接種的人較早幾日少，估計約30%至50%預約市民臨時取消，未有到場接種，也有多名市民到場徵詢醫學意見後，決定不接種。

對於有個案在接種後死亡，科興發言人表示，公司已接獲通知並與香港相關部門保持聯繫，對於死者表示深切哀悼，未來將會積極配合香港政府的調查，期待早日獲得調查結果。

新冠疫苗 香港 體育

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