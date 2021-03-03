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華為：鴻蒙今年搭載設備至少3億台
華為消費者業務軟件（軟體）部總裁、鴻蒙操作系統負責人王成錄今（3）日表示，今年將力爭讓鴻蒙生態的市占率達16%。今年搭載鴻蒙操作系統的物聯網設備有望達到3億台，其中手機將逾2億台。
北京日報報導，雖然受美國商務部實體清單制裁，但王成錄表態，華為手機業務肯定會始終存在下去。但華為手機出貨量已開始放緩。
「這兩年鴻蒙生態的發展特別重要。」王成錄說，華為仍有幾億名手機用戶，如果老用戶升級到鴻蒙系統後體驗很好，可能會繼續留下來。在他看來，只要這兩年挺過去，不排除晶片問題會有轉機，屆時華為手機有望再度強勢出擊。
王成錄說，今年搭載鴻蒙系統的手機、Pad、手表、智慧螢幕、音箱等設備，華為的保守目標是3億台，其中手機會超過2億台。
王成錄表示，鴻蒙和蘋果最大的不同是，蘋果生態是封閉的，而鴻蒙則會開放。公司會與所有可能的夥伴一起，把鴻蒙生態共同做成功。
對於現階段鴻蒙整體生態的建設情況，王成錄坦承還有差距，如安卓系統有超過2,000萬開發者，iOS則有逾2,400萬開發者，但鴻蒙生態的開發者數量只有數百萬名。
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