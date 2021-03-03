陸市監局開罰美團優選等5家團購網 共罰2795萬元

大陸市場監管總局今（3）日對橙心優選、多多買菜、美團優選、十薈團、食享會等五家社區團購企業不正當價格行為作出行政處罰，共罰款人民幣650萬元（約新台幣2,795萬元）。

其中，食享罰款人民幣50萬元之外，其餘四家社區團購企業分別處以人民幣150萬元罰款。

界面新聞報導，針對市場監管總局的行政處罰，橙心優選、多多買菜回應稱，將對所涉問題進行全面整改，遵守相關法律法規。

去年下半年開始，部分社區團購企業利用資金優勢，大量開展價格補貼，擾亂市場價格秩序，引發各界廣泛關注。

經大陸市場監管總局調查，橙心優選、多多買菜、美團優選、十薈團、食享會這五家在市場中占有較大份額的社區團購企業，存在巨額補貼，低價傾銷行為，同時也利用價格欺詐。

橙心優選、多多買菜、美團優選、十薈團等四家社區團購企業為搶占市場，利用資金優勢，採取直降、發放優惠券等形式補貼，致使大量商品銷售價格低於進貨成本。如計入運營、倉儲、物流等成本，實際銷售收入遠低於商品成本，擾亂正常的生產經營秩序，損害其他經營者的合法權益。構成了低價傾銷行為。

其次，利用價格欺詐手段，誘騙消費者與其進行交易。前述五家企業在銷售商品時存在利用標示虛假的原價、折扣，謊稱降價等方式誘騙消費者購買；存在未明確標明價格等價格違法行為。

大陸市場監管總局決定依法對五家企業低價傾銷、價格欺詐行為，共計處以罰款人民幣650萬元（約新台幣2,795萬元）。