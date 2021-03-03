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大陸兩會企業觀點 李彥宏籲：加快自動駕駛商用

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸全國政協委員、百度董事長李彥宏。百度圖庫
大陸全國政協委員、百度董事長李彥宏。百度圖庫

大陸全國兩會開幕在即，大陸全國政協委員、百度董事長李彥宏將提交五份提案，涉及自動駕駛和智慧交通、智慧養老進社區、互聯網平台數據開放共享、人工智慧教育體系建設、未成年人網路安全教育等。

李彥宏今日在百度官方帳號發文稱，交通是群眾最關心的民生問題之一，也是碳排放的重要領域之一。大力發展低碳交通，利用人工智慧、5G 等新技術，加快自動駕駛商用和智慧交通普及，能有效緩解交通擁堵，讓出行更綠色便捷，實現碳達峰與經濟高質量發展協調統一。

他提出具體建議包括，大陸國家層面進一步加大政策創新的力度，為自動駕駛規模化商用開闢合法化路徑；建立由各級政府、產業界和學術界共同參與的自動駕駛規模化商用推進機制。

此外，加速交通基礎設施智慧化進程，廣泛應用人工智慧、大數據、5G 等技術，構建低碳、高效、便捷的交通系統；鼓勵企業加大自動駕駛汽車及關鍵軟硬零部件研發創新，促進自動駕駛汽車普及。

百度 碳排放 自動駕駛

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