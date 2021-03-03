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大陸3月資金面中性偏寬 定向降準可期

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
與2月相比，市場對3月貨幣市場走向預判的分歧要小得多。新華社資料照片
與2月相比，市場對3月貨幣市場走向預判的分歧要小得多。新華社資料照片

進入3月以來，大陸流動性寬鬆態勢不改，市場利率穩中有降。陸媒引述分析人士稱，預計3月資金面將繼續以穩為主，定向降準可能適時實施，但預計釋放的資金相對有限。

中國人民銀行3日公告稱，在公開市場進行人民幣100億元7天期逆回購操作，由於有100億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。

中國證券報報導，自2月中旬以來，人行單日逆回購操作維持在100億元或200億元的規模，同時，逆回購存量規模降至不足千億元，側面印證當前資金市場較為平穩、資金面比較寬鬆。

安信證券池光勝團隊測算，2月底金融機構超儲率回升至1.4%左右，加上春節後季節性因素擾動減弱，為資金面穩定改善提供支持。

與2月相比，市場對3月貨幣市場走向預判的分歧要小得多。不少市場人士認為，3月資金面將繼續以穩為主，最大的擾動預料來自於財政支出和季末考核，而兩者在一定程度上互為對沖。

中信證券首席固收分析師明明稱，3月屬於財政「收少支多」的月份，財政存款通常會減少人民幣6,000億元左右。考慮到今年3月政府債券供給或有限，3月財政因素對資金面將比較友好。

明明指出，目前大陸的通膨水準尚處於低點，貨幣政策也逐漸回歸常態。因此整體而言，預計此次通膨預期發酵對大陸貨幣政策的影響較小。由於當前政府債券供給節奏相對溫和、通膨因素暫不構成制約以及人行對銀行間利率穩定的重視，同時由於3月公開市場到期量僅有人民幣1,800億元，對沖壓力較小，預計人行操作仍將維持中性，節奏上以穩為主。

從流動性來看，明明表示，從近期人行的貨幣政策工具操作態度來看，人行意在維持銀行間資金面的穩定，貨幣政策依舊會維持穩定的主基調。而從影響銀行間流動性的主要因素來看，財政因素與現金的回流，將對銀行間流動性產生利多，預計3月資金面依舊呈現中性偏寬的整體態勢。

人民幣 通膨

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