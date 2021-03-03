快訊

卡迪那出包！天婦羅口味丙烯醯胺超標「恐有致癌性」

三接已閃開藻礁？不蓋會缺電？藻礁公投5大爭議釐清

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸個人房貸放款周期延長、利率升 購房焦慮現象增

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸部分大城市出現個人住房貸款額度緊張、放款周期延長、資格審核更嚴格的情況。（新浪網）
大陸部分大城市出現個人住房貸款額度緊張、放款周期延長、資格審核更嚴格的情況。（新浪網）

受大陸去年底發布房地產貸款集中度管理制度的影響，廣州、深圳等城市的個人房貸從2021年額度明顯緊張，同時放貸期限延長、利率上漲，購房者、特別是首套房購買者焦慮情緒加重，個別城市二手房市場甚至出現「剛需（自住戶）歧視」。

經濟參考報報導，專家建議，官方部門頒布細則，精準調控，在抑制房地產投機行為的同時，保護剛需購房者合理需求，促進房地產市場穩定健康發展。

近日一些大城市出現個人住房貸款額度緊張、放款周期延長、資格審核更嚴格的情況。在廣州一家股份制銀行，房貸集中度管理新規發布後，每名信貸客戶經理只有人民幣500萬元的房貸額度。據調查，廣州市新建商品房商業貸款的平均放款周期已經延長到2個月。

此外，個別城市的住房貸款利率也出現上調。1月27日起，廣州市工、農、中、建四大銀行的個人住房貸款利率上調15個基點，對應新的利率為首套房5.2%、二套房5.4%。

廣州市民黃女士在天河區看中一套總價約人民幣400萬的二手房，首付三成，剩餘七成準備申請公積金貸款和商業貸款，仲介表示，整個貸款流程至少要三個月，並稱賣家則希望盡快收回資金，建議她借過橋貸（先借錢還銀行貸款，再從銀行貸款），否則將加價人民幣10萬元。

業者認為，房貸集中度管理制度的頒布對抑制部分城市房地產泡沫、促進房地產市場穩定健康發展具有正向意義，但也要防止在執行層面，誤傷剛需購房者。

房地產 人民幣 二手房

延伸閱讀

推智能汽車 南沙擬全域開放測試道路

獨／八點檔本土男星2年沒戲拍 2千萬房貸辦展延恐壓垮

1月新增房貸 十年同期最多

廣州構建大灣區交通網絡新格局

相關新聞

百度汽車成立 資本20億人民幣

百度汽車公司已完成註冊，名稱為「集度汽車有限公司」，註冊資本為20億人民幣，法定代表人為夏一平。據香港文匯網報導，集度汽...

瓶裝水之王鍾睒睒 躍居亞洲首富

胡潤研究院2日發布「2021胡潤全球富豪榜」，特斯拉CEO馬斯克居於富豪榜榜首，農夫山泉董事長兼總經理鍾睒睒成首位進入全...

郭樹清：房市泡沫 最大灰犀牛

大陸銀保監會主席郭樹清昨（2）日表示，房地產的核心問題就是泡沫比較大，金融化泡沫化傾向比較強，是金融體系最大灰犀牛，很多...

陸官員：房地產金融化、泡沫化傾向仍較強 須積極處置

大陸銀保監會主席郭樹清2日表示，大陸房地產領域的核心問題還是泡沫比較大，是最大灰犀牛，金融化泡沫化傾向比較強，「很多人買...

大陸兩會企業觀點 李彥宏籲：加快自動駕駛商用

大陸全國兩會開幕在即，大陸全國政協委員、百度董事長李彥宏將提交五份提案，涉及自動駕駛和智慧交通、智慧養老進社區、互聯網平...

中概股赴港二次上市 汽車之家打頭陣

在美上市的中概股、大陸汽車消費者在線服務平台汽車之家，將赴港第二上市，擬發售3029.12萬股，發行價港幣251.8元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。