陸個人房貸放款周期延長、利率升 購房焦慮現象增

受大陸去年底發布房地產貸款集中度管理制度的影響，廣州、深圳等城市的個人房貸從2021年額度明顯緊張，同時放貸期限延長、利率上漲，購房者、特別是首套房購買者焦慮情緒加重，個別城市二手房市場甚至出現「剛需（自住戶）歧視」。

經濟參考報報導，專家建議，官方部門頒布細則，精準調控，在抑制房地產投機行為的同時，保護剛需購房者合理需求，促進房地產市場穩定健康發展。

近日一些大城市出現個人住房貸款額度緊張、放款周期延長、資格審核更嚴格的情況。在廣州一家股份制銀行，房貸集中度管理新規發布後，每名信貸客戶經理只有人民幣500萬元的房貸額度。據調查，廣州市新建商品房商業貸款的平均放款周期已經延長到2個月。

此外，個別城市的住房貸款利率也出現上調。1月27日起，廣州市工、農、中、建四大銀行的個人住房貸款利率上調15個基點，對應新的利率為首套房5.2%、二套房5.4%。

廣州市民黃女士在天河區看中一套總價約人民幣400萬的二手房，首付三成，剩餘七成準備申請公積金貸款和商業貸款，仲介表示，整個貸款流程至少要三個月，並稱賣家則希望盡快收回資金，建議她借過橋貸（先借錢還銀行貸款，再從銀行貸款），否則將加價人民幣10萬元。

業者認為，房貸集中度管理制度的頒布對抑制部分城市房地產泡沫、促進房地產市場穩定健康發展具有正向意義，但也要防止在執行層面，誤傷剛需購房者。