2月財新大陸服務業PMI降至51.5 創近10月低點

受海內外疫情反覆、服務業修復動能減弱等影響，財新網今（3）日公布2月財新大陸服務業PMI為51.5，延續前兩月的下降趨勢，為去年5月以來最低值。

之前公布的2月財新大陸製造業PMI下降0.6個百分點至50.9，降至去年6月以來最低值。

製造業和服務業PMI雙雙下降，拖累財新大陸綜合PMI降至51.7，低於上月0.5個百分點，顯示大陸整體生產經營活動溫和增長，但增速放緩至去年5月以來最低。服務業和綜合PMI走勢與大陸國家統計局一致。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2月製造業、服務業復甦動能繼續減弱，供求增速放緩，外需疲弱，就業和通脹壓力持續增加。雖然如此，製造業和服務業企業對未來預期仍較樂觀，市場信心主要來自過去一年多疫情防控經驗的積累。

「目前看來，既要呵護後疫情時代經濟復甦的態勢，又要重視通貨膨脹，是政策面臨的主要挑戰。」王喆稱。

服務業供給、需求連續十個月保持擴張，但2月增速均繼續放緩。由於國內外疫情繼續壓制市場景氣度，2月服務業經營活動指數和新訂單指數均錄得過去十個月的新低。外需也開始拖累總需求，服務業新出口訂單指數四個月來首次低於榮枯線。

市場景氣度趨弱傳導至就業市場，企業出於降成本的考量，縮減員工使用規模。2月服務業就業指數結束連續六個月的擴張態勢，重回收縮區間。由於需求不振，積壓工作量仍減少。