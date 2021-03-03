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郭樹清：房市泡沫 最大灰犀牛

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
大陸銀保監會主席郭樹清昨天表示，房地產的核心問題就是泡沫比較大。（路透）
大陸銀保監會主席郭樹清昨天表示，房地產的核心問題就是泡沫比較大。（路透）

大陸銀保監會主席郭樹清昨（2）日表示，房地產的核心問題就是泡沫比較大，金融化泡沫化傾向比較強，是金融體系最大灰犀牛，很多人買房子不是為了居住，而是為了投資或者投機，這是很危險的。

華爾街見聞報導，郭樹清昨天在國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上指出，購房者在房地產上投機時，持有那麼多房產，將來市場價格下降，個人財產會有很大損失，貸款也還不上，銀行也收不回貸款，經濟生活會發生混亂，所以必須要積極穩妥處置好。

不過，郭樹清認為，大陸去年房地產貸款增速八年來首次低於各項貸款增速，這個成績來之不易，相信房地產問題可以逐步得到好轉。

郭樹清提到，像網商銀行、微眾銀行等，都是鼓勵發展的，但也必須按照金融規則實行統一監管，做任何業務比如保險、信託、租賃等金融業務，都必須按照行業相同的規則進行監管。

郭樹清強調，金融科技公司只要做同樣的金融業務，就要跟銀行一樣有相同的資本適足率，但考慮歷史原因給了過渡期，有的到年底有的到明年中，但最多兩年，所有金融科技公司都要有充足的資本。

郭樹清說，因為過去一些金融機構服務小微企業的，特別是低端客戶，要求比較低，提供助貸，為能讓客戶還能繼續穩步得到貸款，過渡時間要看情況。但是最多兩年，都要回到正軌上。

郭樹清表示，影子銀行的規模壓降大約人民幣20兆元，使得金融體系比較健康、比較穩定，另外金融違法犯罪行為受到嚴厲懲治，不法金融集團風險逐步化解，一大批非法集資案件得到有序處置。

郭樹清指出，整個市場的貸款利率在回升，估計今年貸款利率會有所回升，可能會有所調整，但「總的來說利率還是比較低的。」

他認為，收費方面不會有太大變化，降低的費用一般不會恢復；透過支持財務重組、債務重組、企業重組，包括債轉股，還有很多舉措公布，這也會降低企業負擔，將以多種形式繼續支持企業發展。

房地產 人民幣 國務院

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