推智能汽車 南沙擬全域開放測試道路

廣州市南沙區政府2日披露，廣州市南沙區計畫全域開放智能網聯汽車測試道路，並在該區慶盛區塊打造自動駕駛測試基地，積極推動智能網聯汽車道路測試先行試點區建設。

中新社報導，南沙區政府表示，南沙將依託廣東省交通集團、中國交通運輸部公路科學研究院，以PPP模式投資約18.3億元人民幣，在慶盛區塊建設占地約475畝的大陸國家級自動駕駛測試基地。南沙區政府相關官員表示，該測試基地將打造為集聚測試道路、車路協同設施、高精定位設施、測試數據中心、實驗室群、測試運營企業和車輛等於一體的大陸國家級綜合自動駕駛測試區和產業集聚區。

在日前舉行的廣州市智能網聯汽車與智慧城市協同發展成果推廣活動上，南沙區政府還與廣州小馬智行科技有限公司、中科智城（廣州）信息科技有限公司三方共同簽訂框架合作協議，共同推動自動駕駛車端感知與「城市大腦」（即智慧城市綜合管理平台）融合應用。

根據該協議，南沙將支持建設高級別自動駕駛的5G示範路段、車端感知系統，通過「城市大腦」平台匯聚小馬智行、中科智城採集的車、路、人等相關數據，打造智慧的車、智慧的路。

而小馬智行將會提供自動駕駛車端感知數據，為城市交通組織和精細化管理提供決策依據；中科智城則將利用實時全量的城市數據資源全局優化城市公共資源，建設保障智慧城市正常運行的「數據聯動中心」與「業務指揮中心」。