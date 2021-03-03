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陸物流業 總體持平穩態勢
中國大陸物流與採購聯合會2日發布數據顯示，2月份中國大陸物流業景氣指數為49.8%，較上月回落4.6個百分點。分析稱，受節日因素影響，物流業務活動規模增勢減弱，隨著進入新的生產建設周期，物流業務活動規模將保持適度增長。
中新社報導，中國物流與採購聯合會會長助理、中國物流信息中心主任何輝認為，2月份，雖然受節日因素及加強冷鏈物流和局部地區疫情防控需要的影響，物流業景氣指數回落至49.8%，但指數水平總體仍保持基本平穩態勢，且明顯好於去年同期。從行業看，主要是快遞快運業和冷鏈物流受到的影響較大。
數據顯示，2月份，平均庫存量指數回落1.8個百分點至48.2%；庫存周轉次數指數回落7.7個百分點至45.6%。兩項庫存指數雙雙呈現出周期性回落，受到消費需求旺盛影響，將出現恢復性大幅增長。
分析認為，2月份，受生產建設活動放緩、物流業務規模增勢減弱影響，以及春節期間從業人員返鄉等因素影響，從業人員指數回落，比上月回落5.2個百分點，回落至45%，隨著勞動人員對物流行業認知提高，勞動密集型的物流行業用工需求量大，預計3月份起，該指數將逐步回升至節前水平。
分析稱，從後期走勢看，新訂單指數為50.4%，業務活動預期指數為65.8%，預示著進入新的生產建設周期，物流活動將趨於活躍，保持適度增長、平穩運行的態勢。
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