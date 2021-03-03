聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸物流業 總體持平穩態勢

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸物流與採購聯合會2日發布數據顯示，2月份中國大陸物流業景氣指數為49.8%，較上月回落4.6個百分點。分析稱，受節日因素影響，物流業務活動規模增勢減弱，隨著進入新的生產建設周期，物流業務活動規模將保持適度增長。

中新社報導，中國物流與採購聯合會會長助理、中國物流信息中心主任何輝認為，2月份，雖然受節日因素及加強冷鏈物流和局部地區疫情防控需要的影響，物流業景氣指數回落至49.8%，但指數水平總體仍保持基本平穩態勢，且明顯好於去年同期。從行業看，主要是快遞快運業和冷鏈物流受到的影響較大。

數據顯示，2月份，平均庫存量指數回落1.8個百分點至48.2%；庫存周轉次數指數回落7.7個百分點至45.6%。兩項庫存指數雙雙呈現出周期性回落，受到消費需求旺盛影響，將出現恢復性大幅增長。

分析認為，2月份，受生產建設活動放緩、物流業務規模增勢減弱影響，以及春節期間從業人員返鄉等因素影響，從業人員指數回落，比上月回落5.2個百分點，回落至45%，隨著勞動人員對物流行業認知提高，勞動密集型的物流行業用工需求量大，預計3月份起，該指數將逐步回升至節前水平。

分析稱，從後期走勢看，新訂單指數為50.4%，業務活動預期指數為65.8%，預示著進入新的生產建設周期，物流活動將趨於活躍，保持適度增長、平穩運行的態勢。

疫情

延伸閱讀

Steam壓倒性好評《戴森球計劃》 把整個星系都變成「我們」的發電場

貴婦茶品牌TWG檢出農藥超標 近300公斤遭退運

道路實境搬進高中校園 監理所與物流業合作教學生安全

大學生還沒畢業就接案工作 弘光與校友成立無人機公司

相關新聞

大陸醫療器械行業 年均增長20％

德勤3月1日發布「中國醫療器械行業白皮書」稱，近幾年來，中國大陸醫療器械行業保持年均20%左右增長，為外企帶來巨大機遇。

百度汽車成立 資本20億人民幣

百度汽車公司已完成註冊，名稱為「集度汽車有限公司」，註冊資本為20億人民幣，法定代表人為夏一平。據香港文匯網報導，集度汽...

瓶裝水之王鍾睒睒 躍居亞洲首富

胡潤研究院2日發布「2021胡潤全球富豪榜」，特斯拉CEO馬斯克居於富豪榜榜首，農夫山泉董事長兼總經理鍾睒睒成首位進入全...

郭樹清：房市泡沫 最大灰犀牛

大陸銀保監會主席郭樹清昨（2）日表示，房地產的核心問題就是泡沫比較大，金融化泡沫化傾向比較強，是金融體系最大灰犀牛，很多...

陸官員：房地產金融化、泡沫化傾向仍較強 須積極處置

大陸銀保監會主席郭樹清2日表示，大陸房地產領域的核心問題還是泡沫比較大，是最大灰犀牛，金融化泡沫化傾向比較強，「很多人買...

兩會前瞻／經濟藍圖定錨年 陸啟動發展3引擎

按議程安排，經濟議題為今年大陸「全國兩會」的重中之重，不僅因當前大陸正處於疫後經濟恢復期，更在於今年兩會將審議通過「十四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。