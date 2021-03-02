大陸財長：今年續實施積極財政政策和穩健貨幣政策

大陸財政部部長劉昆出席二十國(G20)財長和央行行長會議時表示，世界經濟正在逐步復甦，但復甦不均衡且高度不確定。2021年中國大陸將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保持對經濟恢復的必要支持力度。

劉昆指出，要增進國際抗疫合作，讓疫苗真正成為全球公共產品。多邊開發銀行要調整現行疫苗採購標準，為發展中國家提供更多支持。加強宏觀經濟政策協調，統籌疫情防控和經濟復甦，避免過早退出經濟支持措施。

他續稱，推動數位經濟和綠色轉型。要為數位經濟營造開放、公平、公正、非歧視的發展環境，中方支持在2021年中達成數位經濟徵稅的多邊共識方案並消除單邊措施。

同時，各國應遵循共同但有區別的責任原則，強化應對氣候變化行動，中國大陸將積極落實大陸國家主席習近平宣示的碳達峰和碳中和目標。