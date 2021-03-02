快訊

破壞國家公園最高僅罰3千元 內政部擬修法提高到100萬

陸網媒：敢報復大陸 禁止台灣產品進口將排山倒海而來

大陸財長：今年續實施積極財政政策和穩健貨幣政策

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸財政部部長劉昆指出，2021年中國大陸將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。(大陸財政部官網)
大陸財政部部長劉昆指出，2021年中國大陸將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。(大陸財政部官網)

大陸財政部部長劉昆出席二十國(G20)財長和央行行長會議時表示，世界經濟正在逐步復甦，但復甦不均衡且高度不確定。2021年中國大陸將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保持對經濟恢復的必要支持力度。

劉昆指出，要增進國際抗疫合作，讓疫苗真正成為全球公共產品。多邊開發銀行要調整現行疫苗採購標準，為發展中國家提供更多支持。加強宏觀經濟政策協調，統籌疫情防控和經濟復甦，避免過早退出經濟支持措施。

他續稱，推動數位經濟和綠色轉型。要為數位經濟營造開放、公平、公正、非歧視的發展環境，中方支持在2021年中達成數位經濟徵稅的多邊共識方案並消除單邊措施。

同時，各國應遵循共同但有區別的責任原則，強化應對氣候變化行動，中國大陸將積極落實大陸國家主席習近平宣示的碳達峰和碳中和目標。

疫苗

延伸閱讀

陸網媒：敢報復大陸 禁台產品進口將排山倒海而來

歐盟將推疫苗數位認證 方便民眾今夏出遊

菲律賓首度驗出南非變種病毒 憂衝擊疫苗效力

受不了了！日本要求大陸：不要對日本人進行「屁篩」　

相關新聞

今年第二次！華為擬再中國大陸境內發債籌40億人民幣

據中國貨幣網，華為計畫在中國大陸發行2021年度第2期中期票據，總額40億元(人民幣，下同)，年期3年，將於本月3日至4...

疫情下大陸一百萬家小店倒閉 主要集中在東部沿海

新冠肺炎疫情持續，衝擊中國大陸經濟。「半月談」周二（2日）報導稱，去年最少100萬間實體小店經營困難倒閉，其中江蘇、廣東...

陸官員：房地產金融化、泡沫化傾向仍較強 須積極處置

大陸銀保監會主席郭樹清2日表示，大陸房地產領域的核心問題還是泡沫比較大，是最大灰犀牛，金融化泡沫化傾向比較強，「很多人買...

港交所新總裁歐冠昇 5月24日上任

香港交易所今（2）日公告，委任歐冠昇（Nicolas Aguzin）為集團行政總裁獲證監會核准。將於今年5月24日起出任...

獲美供應許可 中芯：盡最大努力保證生產擴產不受影響

有消息指出中芯國際的成熟工藝，已獲得部分美國設備廠商的供應許可，中芯國際2日在上證e互動上回覆表示，公司會盡最大努力，持...

郭樹清：今年香港經濟一定由負轉正

中國大陸銀保監會主席郭樹清3月2日表示，粵港澳大灣區將於更多保險、理財方面新舉措，比如「理財通」會有更多新舉措，正在研究...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。