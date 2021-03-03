百度汽車成立 資本20億人民幣

百度汽車公司已完成註冊，名稱為「集度汽車有限公司」，註冊資本為20億人民幣，法定代表人為夏一平。據香港文匯網報導，集度汽車有限公司設有5個董事會席位，除任董事兼總經理夏一平外，另有3位董事來自百度，其中梁志祥任董事長，同時他也是百度集團資深副總裁。1位董事來自吉利汽車，是現任吉利汽車集團CEO、總裁的安聰慧。

報導稱，集度汽車有限公司出資方為百度和吉利，其中百度方持股55%。經營範圍包括：新能源汽車整車及相關零部件的技術服務、技術開發；道路機動車輛生產；汽車零件及配件製造；銷售汽車、汽車零件等。

消息人士透露，百度智能汽車品牌確定為「集度」，品牌釋義為「集百度AI能力之大成」。

公開資料顯示，百度汽車公司獨立於母公司體系，保持自主運營。2月21日，集度汽車CEO夏一平正式公開亮相。他此前曾任菲亞特克萊斯勒亞太區智能車聯事業部負責人以及摩拜單車聯合創始人兼CTO，在智能汽車以及出行領域擁有豐富的管理經驗。

夏一平曾稱，自己通過百度資本董事長任旭陽牽線和百度創始人兼CEO李彥宏聊了數次，雙方對未來智能汽車的發展趨勢看法非常一致。在他看來，李彥宏對技術的堅持，為百度造車贏得了合理性和可行性。

2月18日，李彥宏在第四季度財報電話會議上透露了造車公司的進展。他表示，百度造車公司運行得一切順利。百度招募了擁有強大背景的管理團隊並且正在策劃為新汽車註冊品牌，從研發初期到電動汽車正式上市需要大概3年時間。

對百度汽車未來的發展方向，夏一平表示，百度汽車的目標是用一個消費者能夠接受的成本，讓L4的無人駕駛技術走向千家萬戶。「跟別人希望把電動車普及的道理一樣，我們希望把無人駕駛技術普及。」「三年第一輛車是相對比較保守的時間點。後面等我們把產品的規劃、生產的時間節點排出來的時候，應該會有驚喜。」夏一平說。