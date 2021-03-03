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浙江使用外資 1月達14億美元

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

浙江省商務廳2日披露，按大陸商務部統計口徑，今年1月浙江新設外商投資企業287家，合同外資26.7億美元，同比增長4.6%；浙江實際使用外資14億美元，同比增長1.7%，實際使用外資規模居中國大陸第五。

中新社報導，分析來看，1月浙江外商直接投資主要呈「六市實現正增長」、「合同外資增資額超三成」、「服務業使用外資占比達七成」、「歐洲到資增長較大」四大特點。

以「六市實現正增長」為例，浙江杭州、寧波、嘉興、金華、衢州、舟山六市實際使用外資實現正增長。其中，金華增幅較大，達621.5%；嘉興、寧波位於其後，分別達77.8%、58.2%。

從規模來看，該省三市實際使用外資占浙江全省總量超10%以上，分別是杭州、嘉興、寧波，拉動浙江全省外資增長17.1個百分點。

浙江1月合同外資增資額10.3億美元，同比增35.6%，占合同外資額38.5%，較去年同期提高8.8個百分點。其中，1億美元以上合同增資額占總增資額54.5%。

從行業來看，浙江服務業使用外資約達七成。數據顯示，浙江省服務業實際使用外資9.8億美元，占浙江全省總量的70.2%，同比增長6.3%。其中，科學研究和技術服務業同比增長2%。

此外，浙江來自歐洲的實際使用外資達8344萬美元，同比增長38.1%。

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