瓶裝水之王鍾睒睒 躍居亞洲首富

胡潤研究院2日發布「2021胡潤全球富豪榜」，特斯拉CEO馬斯克居於富豪榜榜首，農夫山泉董事長兼總經理鍾睒睒成首位進入全球前10的大陸企業家，且是亞洲首富。榜單顯示，在過去一年裡，大陸出現的新面孔富豪，比世界其他國家加起來的還要多，而且遠遠超過美國。

榜單顯示，今年共有來自68個國家、2402家公司、3228位身家10億美元以上的企業家上榜。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，儘管受到新冠疫情的影響，但今年的財富漲幅是過去十年來最大的。過去一年，股票市場的繁榮和大量的新上市公司，每周都造就8位新的10億美元企業家。

榜單顯示，在過去一年裡，來自大陸的新面孔富豪，比世界其他國家加起來還要多，而且遠遠超過美國。大陸新增256位10億美元企業家，成為世界上第一個擁有1000位已知10億美元企業家的國家，共有1056人，超過排在其後的美國、印度和德國三個國家的總和。在過去5年裡，大陸新增490位10億美元企業家，而美國為160人。49歲特斯拉CEO馬斯克則是歷年來最年輕的世界首富。

值得注意的是，世界上35%的10億美元企業家是華人，比去年增4個百分點，此一比率遠高於中國大陸目前占世界人口20%的比率。

有「瓶裝水之王」稱號的67歲的鍾睒睒，以人民幣5,500億元的財富排名第七，成為第一個進入全球富豪榜前10的大陸企業家，這得益於去年9月農夫山泉在香港上市。鍾睒睒也取代印度的穆克什‧安巴尼，成為亞洲首富。

38歲的字節跳動創辦人張一鳴則首次進入大陸前5，世界前30，除臉書創辦人祖克柏外最年輕企業家。