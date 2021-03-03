大陸醫療器械行業 年均增長20％

德勤3月1日發布「中國醫療器械行業白皮書」稱，近幾年來，中國大陸醫療器械行業保持年均20%左右增長，為外企帶來巨大機遇。

中新社報導，白皮書說，2020年，中國大陸醫療器械市場規模預估為8000億元人民幣，比2015年的市場規模翻了一番多。自2015年以來，該行業的年均增長率保持在20%左右，近幾年的增速一直超越GDP的增速。在2015年至2019年期間，中國大陸醫療器械對外貿易以每年近10%的速度增長，超過全球醫療器械貿易的平均增長速度。

德勤中國生命科學與醫療行業主管合夥人簡思華表示，中國大陸醫療器械市場目前占據全球醫療器械市場近20%的份額。然而，與所有國家的市場一樣，中國大陸醫療器械市場有其獨特的監管和競爭環境，企業需考量如何找準自己在市場中的最佳定位。

德勤中國財務咨詢合夥人麥艾倫分析說，為了把握中國大陸市場的巨大機遇，跨國醫療器械公司需要前瞻未來，加大投資創新科技，並重新審視其在中國大陸現行的商業模式。