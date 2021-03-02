港交所新總裁歐冠昇 5月24日上任

香港交易所今（2）日公告，委任歐冠昇（Nicolas Aguzin）為集團行政總裁獲證監會核准。將於今年5月24日起出任港交所行政總裁，任期三年。

鳳凰財經報導，港交所公告，有關委任待取得證券及期貨事務監察委員會根據「證券及期貨條例」第70條批准後才生效。待取得該批准後，歐冠昇亦將出任董事會成員，於2021年5月24日生效。

歐冠昇雖非出身香港或大陸，但他在2012年至2020年出任摩根大通亞太區主席及行政總裁期間成績斐然，在亞太打出知名度。摩根大通和港交頗有淵源。李小加在出任港交所總裁之前，亦曾任職摩根大通。

港交所前總裁李小加自2020年底離任後，該職務一直懸缺，目前是由港交所聯席總裁及首席營運總監戴志堅暫時代理。