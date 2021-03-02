快訊

工業用氮氣填充寶寶米餅 食藥署回應了

投資人有福！金管會開放實驗1年 可定期定額買美ETF

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港交所新總裁歐冠昇 5月24日上任

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
歐冠昇（Nicolas Aguzin）將出任港交所行政總裁，今日獲證監會核准。香港經濟日報
歐冠昇（Nicolas Aguzin）將出任港交所行政總裁，今日獲證監會核准。香港經濟日報

香港交易所今（2）日公告，委任歐冠昇（Nicolas Aguzin）為集團行政總裁獲證監會核准。將於今年5月24日起出任港交所行政總裁，任期三年。

鳳凰財經報導，港交所公告，有關委任待取得證券及期貨事務監察委員會根據「證券及期貨條例」第70條批准後才生效。待取得該批准後，歐冠昇亦將出任董事會成員，於2021年5月24日生效。

歐冠昇雖非出身香港或大陸，但他在2012年至2020年出任摩根大通亞太區主席及行政總裁期間成績斐然，在亞太打出知名度。摩根大通和港交頗有淵源。李小加在出任港交所總裁之前，亦曾任職摩根大通。

港交所前總裁李小加自2020年底離任後，該職務一直懸缺，目前是由港交所聯席總裁及首席營運總監戴志堅暫時代理。

摩根 香港

延伸閱讀

1552萬美元 港交所前總裁李小加去年薪酬翻倍

港交所去年收入連續三年創新高 今年保持樂觀

外媒：微博準備赴港第二上市

港股開門紅 飆漲573點

相關新聞

今年第二次！華為擬再中國大陸境內發債籌40億人民幣

據中國貨幣網，華為計畫在中國大陸發行2021年度第2期中期票據，總額40億元(人民幣，下同)，年期3年，將於本月3日至4...

疫情下大陸一百萬家小店倒閉 主要集中在東部沿海

新冠肺炎疫情持續，衝擊中國大陸經濟。「半月談」周二（2日）報導稱，去年最少100萬間實體小店經營困難倒閉，其中江蘇、廣東...

陸官員：房地產金融化、泡沫化傾向仍較強 須積極處置

大陸銀保監會主席郭樹清2日表示，大陸房地產領域的核心問題還是泡沫比較大，是最大灰犀牛，金融化泡沫化傾向比較強，「很多人買...

港交所新總裁歐冠昇 5月24日上任

香港交易所今（2）日公告，委任歐冠昇（Nicolas Aguzin）為集團行政總裁獲證監會核准。將於今年5月24日起出任...

獲美供應許可 中芯：盡最大努力保證生產擴產不受影響

有消息指出中芯國際的成熟工藝，已獲得部分美國設備廠商的供應許可，中芯國際2日在上證e互動上回覆表示，公司會盡最大努力，持...

郭樹清：今年香港經濟一定由負轉正

中國大陸銀保監會主席郭樹清3月2日表示，粵港澳大灣區將於更多保險、理財方面新舉措，比如「理財通」會有更多新舉措，正在研究...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。