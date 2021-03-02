郭樹清：今年香港經濟一定由負轉正

中國大陸銀保監會主席郭樹清3月2日表示，粵港澳大灣區將於更多保險、理財方面新舉措，比如「理財通」會有更多新舉措，正在研究論證規劃，都會逐步實施。

據香港文匯網，郭樹清預計，今年香港經濟一定由負轉正，有很好的發展。

郭樹清表示，堅定支持香港長期穩定發展，今後香港可以為內地企業上市融資、發債融資提供支持，「無論是美元債、外幣債種，還是人民幣債港幣債等各種形式發展都支持，也支持銀行業、保險業機構到香港去上市，支持更多的香港銀行業、保險業機構到大陸發展，我們希望以後能夠繼續保持這中態勢。」

針對大陸房地產市場，郭樹清表示，房地產金融化泡沫化勢頭得到遏制，2020年房地產貸款增速8年來首次低於各項貸款增速。

郭樹清表示，房地產的問題應該說現在金融化、泡沫化傾向還比較強，但是去年投向房地產的貸款增速第一次降到了平均貸款增速之下，這個成績來之不易。相信，房地產的問題會逐步得到好轉。

郭樹清提到，現在銀保監會也進一步採取一系列措施，各城市「一城一策」推出房地產綜合調控舉措，目的是實現穩地價、穩房價、穩預期，逐步把房地產的問題解決好。

郭樹清同時還表示，現在很多人買房子不是為了居住，而是為了投資或者投機，這是很危險的。必須既積極又穩妥地促進房地產市場平穩健康發展。