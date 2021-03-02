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百度吉利合資成立集度汽車 百度持股55%

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

吉利與百度成立的合資公司浮上檯面，新公司命名為集度汽車有限公司。據報導，集度的意思是集百度AI能力之大成。

澎湃新聞報導，天眼查App顯示，集度汽車有限公司於3月2日成立，註冊資本20億元人民幣，法定代表人為夏一平。公司業務範圍包括新能源汽車整車及相關零組件的技術服務；汽車零組件及配件製造；新能源汽車整車銷售；汽車零配件批發；新能源汽車換電設施銷售；軟體發展；資訊系統集成服務；汽車租賃；實業投資等。

天眼查App顯示，集度汽車有限公司的股東有兩家公司，達孜縣百瑞翔創業投資管理有限責任公司持股該公司55%，上海華普汽車有限公司持股45%。李彥宏是北京百度網訊科技有限公司持股股東（99.5%），而北京百度網訊科技有限公司又持股達孜縣百瑞翔創業投資管理有限責任公司（100%）。

李書福持股浙江吉利控股集團有限公司（90%），浙江吉利控股集團有限公司又是上海華普汽車有限公司大股東（90%）。

集度汽車有限公司的最終受益人為百度創辦人、董事長兼首席執行官李彥宏以及吉利控股集團董事長李書福。

此外，集度汽車設有5個董事會席位，除擔任董事兼總經理的夏一平之外，另有3位董事來自百度，由梁志祥擔任董事長，同時他也是百度集團資深副總裁。1位董事來自吉利，是現任吉利汽車集團CEO、總裁安聰慧。

有知情人士形容，百度與吉利控股的合作，相當於蘋果和富士康的模式。

今年1月11日，百度宣布正式組建一家智慧汽車公司，以整車製造商的身份進軍汽車行業。吉利控股集團將成為新公司的戰略合作夥伴。百度汽車公司獨立於母公司體系，保持自主營運。

百度 北京 天眼

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