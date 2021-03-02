華為時隔1個月再次發債人民幣40億累計已230億

繼今年1月底後，華為3日將發行債券融資人民幣40億，時隔1個月再次發債，華為強調是補充營運資金，市場理解為未雨綢繆，而境內發債已成為華為整體融資布局的常規操作手段。

據中國貨幣網披露，華為將發行今年第二期中期票據規模人民幣40億元，期限為3年，發行日期3月3日至4日。

這是華為今年以來第二次發債，1月29日華為發行第一期中期票據，金額同樣為人民幣40億元。

自2019年10月華為首次境內發行人民幣30億元中期票據融資，2019年和2020年相繼發行2次和4次中期票據，規模分別為人民幣60億元、90億元。加上今年1月和此次擬發行，累計華為境內融資將達到人民幣230億元。不過，仍然低於海外未償還債務45億美元（約290億元人民幣）。

每日經濟新聞報導，今年以來華為已兩次出手發債，募集資金補充公司及子公司的營運資金。市場認為，透過境內發債，優化整體融資布局已成為華為的常規操作手段。

華為常務董事、消費者業務CEO余承東上週（2月22日）在新品發布會透露，華為在2020年是非常不平凡的一年，「也是非常、非常困難的一年，不過，華為活過來了。」

自認已經度過最艱難時刻的華為，今年連番發債，且累計境內發債總規模將達人民幣230億，市場認為，其他企業持續發債，可能是缺錢了，但是華為發債則是未雨綢繆。華為計畫透過境內發債打開境內債券市場，進一步擴增融資管道，優化整體融資布局。