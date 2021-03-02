大陸鋼鐵市場2月淡季不淡 3月仍有上漲空間

2月大陸鋼鐵市場並未像往年一樣進入淡季，無論是價格還是市場表現均呈向上走勢。市場預估，3月仍有上漲空間。

21世紀經濟報導，春節後的大陸鋼材市場異常強勁，鋼鐵市場出現「有價無市」的現象，隨著春節後大宗商品價格飆升，鐵礦石等原材料價格堅挺；在就地過年效應下，開工遠早於往年等因素，大陸鋼材價格「開門紅」。

數據顯示，2月蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格指數為181.0，較1月底上升7.2%，與去年同期相比上升29.6%。而依據中鋼協數據，截至2月中旬，大陸粗鋼產量並未受到春節影響，共生產粗鋼2,900.84萬噸，月增2.04%，年增15.91%。

蘭格鋼鐵研究中心王靜表示，今年大陸國內及海外鋼材需求都將增加，大陸強調壓減產量，全球鋼鐵產能過剩將不是鋼材市場的主要矛盾，在海外主要經濟體保持寬鬆的情況下，驅動鋼材價格的因素，海外強於大陸。長期來看，需求向好、貨幣寬鬆，鋼材市場有上行空間。

她稱，今年春節較去年晚，節後氣候條件有利施工，加上各地工人就地過年，節後復工節奏明顯加快，預計今年鋼材社會庫存峰值將在3月中旬到達峰值後，開始進入去庫存周期。

王靜表示，隨著各地重大工程項目進入落地實施階段，鋼鐵需求將逐步釋放，在成本及需求共同推動下，鋼價仍有一定上漲的空間。但目前鋼材價格漲幅大、漲速快，而下游需求承接能力顯現不足，高點風險也在逐漸累積，短期內或有調整壓力。

卓創資訊鐵礦石分析師於明靜認為，鐵礦石3月價格仍或易漲難降，受成材影響或有小幅調整。她分析，一方面是春節前後的生鐵產量不降反升，3月採暖季結束，加上鋼企年度檢修陸續完成，同時在終端需求比較強的背景下，後期鋼企開工率或小幅上升，鐵水產量仍然會繼續上升，對原料的需求仍會比較旺盛，因此鐵礦石價格底部支撐較強。

於明靜表示，另一方面是節後黑色市場經過一波明顯拉漲，當前價格已經提前兌現利多的支撐，後期市場需等待現實需求的兌現。一旦終端需求不及預期或無法超預期，鋼材價格就有不確定性的調整，礦價也將有一定調整空間。