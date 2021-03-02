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井賢棟承諾螞蟻最終會上市 宣稱整改後公司更健康

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
螞蟻集團將僱用逾1.6萬名員工。（路透社照片）
螞蟻集團將僱用逾1.6萬名員工。（路透社照片）

阿里巴巴旗下螞蟻集團去年11月喊停上市計畫，據報螞蟻董事長井賢棟表示，集團最終將實現上市，並且設法幫助員工把手上的部分股份變現。

美國「華爾街日報」報導，在螞蟻集團內部網站上，有員工詢問公司的未來及如何留住人才，井賢棟回覆稱，管理層正梳理薪酬和激勵體系，為員工制定一套將於4月生效的「短期的流動性解決方案」。

據稱，該解決方案很可能涉及從員工手中回購部分股份。螞蟻集團僱用逾1.6萬名員工。

井賢棟並稱，螞蟻肯定會成為上市公司，他對此始終充滿信心，同時強調當前的首要任務是按照監管要求整改業務。螞蟻一直就整改計畫與監管部門密切討論，整改將解決公司治理、成立金融控股公司和支付業務等問題。螞蟻不會因此變得孱弱，而會更加健康、更大發展格局。這是自螞蟻上市計畫擱置以來，公司高層首次對全體員工表態。

中國銀保監會主席郭樹清表示，鼓勵螞蟻集團等互聯網銀行發展，必須按金融規律規則統一管理，不認為對它們有任何限制，亦不認為有不適合它們發展的金融業務，但強調做任何業務必須按照相關行業相同規則進行監管，相信大陸當局的要求經過調整後，機構會適應並發展得更好。

郭樹清表示，網路平台在中國大陸參與金融市場的規模可能是全球最大，認為是取得積極效果，特別對中小微企業提供數字保險等服務，亦有很多創新，當局鼓勵創新，但同時亦要求不論任何業態的金融業務，都要按相關規則、規範、法律、法規來管理，不能有特殊例外。

上市公司 華爾街

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