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陸官員：房地產金融化、泡沫化傾向仍較強 須積極處置

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸官員指出，大陸房地產金融化泡沫化傾向比較強，必須積極穩妥處置好。圖／取自新浪網
大陸官員指出，大陸房地產金融化泡沫化傾向比較強，必須積極穩妥處置好。圖／取自新浪網

大陸銀保監會主席郭樹清2日表示，大陸房地產領域的核心問題還是泡沫比較大，是最大灰犀牛，金融化泡沫化傾向比較強，「很多人買房不是為了居住，而是為了投資或投機，這是很危險的」，必須積極穩妥處置好。

路透報導，郭樹清在大陸國新辦記者會上表示，購房者在房地產上投機時，持有那麼多房產，將來市場價格下降的話，個人財產會有很大損失，貸款也還不上，銀行也收不回貸款，經濟生活會發生很大混亂，所以必須要積極穩妥處置好。

他說，現在大陸一城一策，各地推出房地產綜合調控舉措，目的是實現穩地價、穩房價、穩預期，逐步把房地產問題解決好。

不過，郭樹清指出，大陸去年房地產貸款增速8年來首次低於各項貸款增速，這個成績來之不易，相信房地產問題可以逐步得到好轉。

房地產 記者會

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