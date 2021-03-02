陸人大代表建議：明星一次吸毒終身禁演

據廣州日報消息，大陸今年全國兩會即將召開，大陸全國人大代表、廣東國鼎律師事務所主任朱列玉將提交建議，將「一次吸毒，終身禁演」寫進法律法規中，整治明星涉毒亂象；強調「公眾人物在享受百萬流量帶來的社會資源的同時，應當擔負起相應的社會責任，樹立正面的社會公眾形象，向社會弘揚積極的價值觀念」。

建議報告指出，截至2019年底，中國現有吸毒人員214.8萬名。其中，濫用大麻人員以外籍人員、有境外學習或工作經歷人員及演藝人員為主。

朱列玉表示，近年明星吸毒的醜聞頻繁曝光。娛樂圈涉毒亂象的背後，顯現的是行業規範、社會輿論對明星禁毒的不足以及法律法規的缺位。

他認為，如果不嚴令禁止吸毒藝人再次踏足演藝圈，將會給演藝行業的產業健康帶來嚴重影響。一方面，這會讓其他藝人看到，即便吸毒也可以復出，甚至可以打著改過自新的旗號進行炒作。另一方面，如果吸毒明星不被禁演，反而因為醜聞炒作獲得更多的關注和利益，而那些真正擁有才華，真正努力的人們卻被忽視，會導致逆淘汰。久而久之，文化產業的健康發展將會被嚴重影響，社會的良知也會受到挑戰。因此，制定「一次吸毒，終身禁演」的法律規則對規範藝人行為、淨化娛樂圈風氣十分重要。