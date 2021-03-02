外資進入干擾陸金融市場？陸銀保監會：影響有限
大陸積極擴大外資進入大陸市場，對金融市場是否造成干擾和破壞備受外界關注。大陸銀保監會主席郭樹清2日強調，外資對中國金融市場影響非常有限，郭樹清還提到，今年還是會繼續考慮放寬中外資的合作。
澎湃新聞報導，郭樹清2日在大陸國新辦記者會上表示，外資機構在中國的經營整體上還是嚴格按照中國的法律來辦事的，由於他們自身風險控制的原因，在中國市場占比上，無論是總資產還是貸款、存款比重，絕對額是上升，但是比重是下降的，比如，外資銀行的比例現在只有1%，對中國金融市場影響非常有限；保險公司外資占比稍高，在6%左右，但影響也有限。
郭樹清還指出，中國保持正常的貨幣政策，國內外利差較大，資產價格有很大的吸引力，外資流入是必然的，目前外資流入中國的規模和速度在可控範圍內。
郭樹清提到，「我們繼續鼓勵外資金融機構進入中國來共同發展。」他說，今年還會繼續考慮放寬中、外資的合作，把外資准入的門檻進一步降低，實現和中資一樣的待遇，「其實現在沒有什麼領域不開放的，只是有些業務還有一些限制。」
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