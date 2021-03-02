快訊

北京難容建言、台灣明年選舉 美中台能再啟三邊兩岸對話？

外資進入干擾陸金融市場？陸銀保監會：影響有限

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸銀保監會主席郭樹清2日強調，外資對中國金融市場影響非常有限。（圖／取自澎湃新聞）
大陸銀保監會主席郭樹清2日強調，外資對中國金融市場影響非常有限。（圖／取自澎湃新聞）

大陸積極擴大外資進入大陸市場，對金融市場是否造成干擾和破壞備受外界關注。大陸銀保監會主席郭樹清2日強調，外資對中國金融市場影響非常有限，郭樹清還提到，今年還是會繼續考慮放寬中外資的合作。

澎湃新聞報導，郭樹清2日在大陸國新辦記者會上表示，外資機構在中國的經營整體上還是嚴格按照中國的法律來辦事的，由於他們自身風險控制的原因，在中國市場占比上，無論是總資產還是貸款、存款比重，絕對額是上升，但是比重是下降的，比如，外資銀行的比例現在只有1%，對中國金融市場影響非常有限；保險公司外資占比稍高，在6%左右，但影響也有限。

郭樹清還指出，中國保持正常的貨幣政策，國內外利差較大，資產價格有很大的吸引力，外資流入是必然的，目前外資流入中國的規模和速度在可控範圍內。

郭樹清提到，「我們繼續鼓勵外資金融機構進入中國來共同發展。」他說，今年還會繼續考慮放寬中、外資的合作，把外資准入的門檻進一步降低，實現和中資一樣的待遇，「其實現在沒有什麼領域不開放的，只是有些業務還有一些限制。」

外資 保險 記者會

延伸閱讀

針對大陸禁鳳梨 趙少康警示兩岸全面貿易戰害人害己

勞動基金績效洗三溫暖！今年1月僅小賺259.2億元

關注陸產業戰略對台衝擊

大陸返台溜出機場 遊蕩2天

相關新聞

陸官員：房地產金融化、泡沫化傾向仍較強 須積極處置

大陸銀保監會主席郭樹清2日表示，大陸房地產領域的核心問題還是泡沫比較大，是最大灰犀牛，金融化泡沫化傾向比較強，「很多人買...

金融時報：馬雲的螞蟻扛壓 僅分享小部分用戶數據

金融時報報導，阿里巴巴旗下螞蟻集團只與中國的中央銀行分享了一小部分消費者數據。

陸人大代表建議：明星一次吸毒終身禁演

據廣州日報消息，大陸今年全國兩會即將召開，大陸全國人大代表、廣東國鼎律師事務所主任朱列玉將提交建議，將「一次吸毒，終身禁...

外資進入干擾陸金融市場？陸銀保監會：影響有限

大陸積極擴大外資進入大陸市場，對金融市場是否造成干擾和破壞備受外界關注。大陸銀保監會主席郭樹清2日強調，外資對中國金融市...

陸銀保監會主席郭樹清：地方政府隱形債務增量已控制

大陸銀保監會主席郭樹清2日表示，大陸銀行業、保險業風險從快速發散轉為逐步收斂，一批重大問題隱患「精準拆彈」，牢牢守住了不...

中芯獲美部分供應商供貨許可 先進製程仍受限制

據陸媒報導，中芯國際已獲部分美國供應商的供貨許可，主要是14奈米及以上的成熟製程相關產品。消息一出，股價連續兩日上揚。不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。